Ter Stegen, sobre sus dolencias en la espalda: "Hay que ver cómo evoluciona"

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen aseguró este jueves que "hay que ver cómo evoluciona" de las dolencias en la espalda que le obligaron abandonar la concentración de su selección el pasado viernes y no confirmó si este sábado estará recuperado para enfrentarse al Rayo Vallecano.



"La sensación ahora mismo es que hay que ver cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir. Lo intentaremos, pero a ver como estoy", explicó el arquero alemán tras recibir el trofeo Alfredo Di Stéfano al mejor jugador de la pasada temporada en la gala de los Premios MARCA 2023.



Ter Stegen abandonó el pasado viernes la concentración de la selección alemana tras sufrir un dolor agudo de espalda y esta semana todavía no se ha ejercitado con normalidad a las órdenes de Xavi Hernández.



En el entrenamiento de este viernes el club confirmará si el portero alemán está a disposición del técnico. De no ser así, Iñaki Peña apunta a la titularidad en Vallecas.

