AC/DC revienta la noche sevillana con su rock duro

Si hay una banda capaz de llenar dos veces en tres días un estadio como el de La Cartuja, esa es AC/DC. Desde días antes ya se notaba la abundancia de camisetas negras en la ciudad, que se convirtió en un oscuro río de personas camino hacia el recinto, que en realidad no fue negro, sino rojo como el mismísimo infierno.

La marea humana se fue congregando en las cercanías del estadio bien pronto para vivir un magnífico ambiente en una calurosa tarde cuya temperatura subiría aún más cuando ardió el escenario. Una marea compuesta por personas de todas las edades porque ya hace muchos años que en los shows de AC/DC se pueden ver desde niños hasta abuelos o familias completas que han crecido con la música de los australianos como banda sonora.

Pese a que se calculó en 60.000 personas el número de asistentes, las colas fueron mínimas o inexistentes a la hora de acceder al estadio con antelación. Muy lejos de las eternas esperas de otras ocasiones y de las filas kilométricas de personas, la entrada e incluso las barras dentro del estadio funcionaron como un reloj. Un diez aquí para Live Nation.

AC/DC no visitaba España desde 2016, cuando tocó en el mismo escenario que este miércoles reventó y volverá a estallar el sábado. En aquella ocasión hace ocho años faltó Brian Johnson, apartado temporalmente por problemas de salud y reemplazado por Axl Rose.

Una vez más volvió a comerse el escenario Angus Young, uno de los músicos más icónicos de la historia del rock gracias a su manera de tocar y su inconfundible uniforme de colegial. Para completar la formación, el guitarrista rítmico Stevie Young y dos caras nuevas: el batería Matt Laug y el bajista Chris Chaney para ocupar el lugar de Cliff Williams.

Power Up es el nombre de esta gira, como el último álbum de estudio de la banda, inmersa en una veintena de conciertos con motivo de superar el medio siglo en activo, que se dice pronto, pero cuando salen a escena es imposible vaticinar una retirada. No pesan los 76 años de Brian Johnson y aún menos los 69 de Angus Young. Ambos muestran la ilusión de los principiantes al ver un estadio lleno para oír sus clásicos por enésima vez.

Los australianos continúan llenando estadios en todo el mundo, vendiendo millones de álbumes anualmente y generando miles de millones de reproducciones. Y lo harán hasta que quieran porque fueron, son y serán los reyes del rock duro.

El set list, lleno de clásicos arrancó con la fuerza de If You Want Blood (You've Got It) y Back in Black, que ya hicieron botar a los asistentes.

Demon Fire y Shot in the Dark ilustraron el último trabajo en estudio de la banda, que puso en escena todo un repertorio de sus grandes clásicos para disfrute de de las 60.000 gargantas entregadas a su música.

Thunderstruck, Hells Bells, Shoot to Thrill, Riff Raff, Whole Lotta Rosie y, por supuesto, Highway to Hell fueron algunos de los temas que hicieron saltar a todo el estadio. Temas que van más allá de los aficionados al rock y reconoce cualquier persona con mínimo de conocimiento musical.

Con Let There Be Rock y un solo de guitarra de Angus se cerró el espectáculo antes de dos canciones extra: T.N.T. y For Those About to Rock (We Salute You), que echó el telón con unos cañonazos y pirotécnica que ni en las Fallas. Tremendo despliegue para poner el broche de oro para una noche perfecta.

A las 20.00, The Pretty Reckless había calentando el ambiente con una puesta es escena perfecta. No cualquier grupo telonea a AC/DC y está a la altura, la misión no es fácil, pero la banda de Taylor Momsen se salió. Un aperitivo de lujo que recomendamos no perderse si tienes entradas para este sábado.

- Set list de AC/DC 2024 -

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock 'n' Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

(Followed by Angus Young’s guitar solo)

Encore

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

