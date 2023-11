Catalina García: "Quienes piden mi dimisión son los que escondían las listas de espera"

La consejera de Salud, Catalina García, ha mantenido este jueves que quienes piden su cese por el aumento en las listas de espera en la sanidad pública andaluza son "precisamente los que las escondían en los cajones", y ha sostenido que lo que está haciendo la Junta es "proteger a los andaluces" y gestionar con transparencia.



García, que ha visitado un centro de salud en Huétor Tájar (Granada), ha añadido a preguntas de los periodistas que no va a dimitir porque quienes lo piden son también "los que le decían a los médicos de Atención Primaria que no derivaran y que se les iba a subir la productividad, los mismos que le decían a Atención a la Ciudadanía con una circular en su intranet que un andaluz se pondría en lista de espera cuando ese andaluz protestara, pero no antes".



Tras defender que la Junta está haciendo lo que cree que debe hacer: poner el sistema sanitario público andaluz "funcionando como nunca" lo ha hecho, ha dicho que ella no puede "justificar nunca" que haya listas de espera, pero sí explicar los motivos, que sustenta fundamentalmente en cuatro circunstancias.



Una es el "déficit de profesionales", y el resto los procesos derivados aún de la pandemia, unas listas "enmascaradas" y el funcionamiento este año "a pleno rendimiento, como nunca y con números récord", del sistema sanitario público andaluz.



En cuanto a las listas "enmascaradas", ha explicado que han tenido que absorber a más de 78.000 andaluces que no estaban reflejados en las de la espera quirúrgica y a más de 685.000 que no estaban recogidos en la de consultas externas.



Sobre el funcionamiento a pleno rendimiento del sistema sanitario, ha indicado que este año con respecto al anterior ha habido 553.000 derivaciones más desde Atención Primaria y 448.000 consultas externas más que en el 2022, cifra que alcanza los dos millones en relación al 2018.



Todo ello ha derivado en una mayor indicación quirúrgica, según la consejera, que dice que aumentaron con recursos propios un 15 % más las operaciones realizadas en el 2022 con respecto a este año: "Pero no somos capaces de balancear el número de entradas con el número de salidas".



Por ello, tal y como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a partir del próximo mes de enero comenzarán a utilizar "no solo los recursos internos y el autoconcierto" con profesionales que trabajan por las tardes y los fines de semana, sino que se hará uso también de los "recursos externos" para dar respuesta a los andaluces.



"Lo que sí esta claro es que con los datos, los andaluces se derivan desde Atención Primaria, se les ve en las consultas externas y tienen más indicaciones quirúrgicas. No existe ningún cortapisa para una derivación ni para la realización de las consultas externas y para poner a un andaluz en la lista de espera", ha enfatizado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es