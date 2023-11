El momento fan de Belén Esteban y los reyes: se hizo selfies con Felipe V y Letizia

Hace ya 5 meses que 'Sálvame' emitió su último programa en Mediaset, pero es innegable que los colaboradores más carismáticos del programa están más de moda que nunca. Su docureality 'Sálvese quien pueda' está arrasando en Netflix y para celebrarlo, algunos de sus protagonistas -Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval- han asistido juntos a la fiesta del 25º aniversario del diario 'La Razón', presidida por los Reyes Felipe y Letizia.

Y ha sido al toparse frente a frente con sus Majestades cuando la 'princesa del pueblo', monárquica confesa y gran defensora de nuestra Familia Real, no ha dudado en vivir su momento fan y pedirles una fotografía para el recuerdo a los padres de la Princesa Leonor.

Sendos selfies que la ex de Jesulín de Ubrique ha compartido orgullosa en sus redes sociales y en los que vemos a una Belén pletórica posando en primer lugar con Felipe VI y la mejor de sus sonrisas, y a continuación con doña Letizia, a la que en un gesto de confianza y cercanía pasa el brazo por la espalda. "Viva España y vivan nuestros REYES. Noche maravillosa", ha comentado en su propia publicación feliz por haber podido charlar brevemente con los monarcas.

Un momento fan con los Reyes que ha convertido a la tertuliana en la protagonista de una de las grandes anécdotas de la velada. La otra, Marta Riesco, que no dudó en grabar con su propio móvil su conversación con doña Letizia, a la que no dudó en piropear -"estás impresionante" le confesó- cuando se acercó a saludarla. Un halago que la madre de la Infanta Sofía agradeció con una gran sonrisa: "me gusta mucho que me lo digan no creas" reconoció.

