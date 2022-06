Juan Marín ve "muy cerquita" reeditar el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía

El vicepresidente del Gobierno andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos, Juan Marín, se ha mostrado este martes convencido de que se va a reeditar el Gobierno entre el PP y Cs tras las elecciones del 19J hasta el punto de que ha dicho que "estamos muy cerquita de poderlo hacer".



"No hay ningún voto más valioso para los andaluces que el voto a Ciudadanos", ha asegurado Marín en rueda de prensa en la quinta jornada de campaña electoral, y ha apuntado que "seguramente podremos reeditar" en Andalucía el Gobierno de PP y Cs y se ha mostrado seguro de que "en los próximos días podremos hacerlo".



Juan Marín ha expresado su satisfacción por el debate a seis celebrado este lunes en RTVE y sobre todo de haber podido debatir "con todos" y especialmente con la candidata de Vox, Macarena Olona, de la que ha dicho que le queda "manifiestamente claro que no tienen ni idea de cómo funciona esta tierra, de cuáles son sus problemas, porque solo le interesa utilizarlo como trampolín para la Moncloa".



"Al señor Juan Espadas ya lo conozco, sabía que no iba a aportar absolutamente nada y que iba a volver a esconderse una vez más", ha subrayado Marín, quien ha asegurado que el debate ha servido para defender "con orgullo y con solvencia" la gestión realizada por su partido en el Gobierno andaluz en los últimos tres años y medio.



Según el candidato de Ciudadanos, en el debate algunos "no quisieron hablar de corrupción", en alusión al candidato del PSOE, partido que debería "pedir perdón" a los andaluces porque hubo "miles de millones de euros que se utilizaron no en crear riqueza sino en otros menesteres, algunos poco decentes".



Para Marín, es necesario que en Andalucía se reedite un gobierno de PP y Ciudadanos porque ha sido el "mejor" que ha habido en esta comunidad, y si no se repite "asistiremos a muchas broncas y jaleos", por lo que se ha mostrado seguro de que los andaluces han "tomado buena nota".



En su opinión, en el debate quedó también claro que el PP no puede gobernar Andalucía "sin Ciudadanos" porque Andalucía necesita "este proyecto liberal y de centro, que es capaz de hablar, de dialogar y de llegar a acuerdos si son necesarios", y no como, según dijo, plantea Olona, que es "chantajear" al Gobierno.



Ha recordado propuestas realizadas como la posibilidad de que los padres puedan elegir centro para sus hijos, una de las grandes apuestas por la conciliación, como lo es que las familias numerosas sean las que cuenten con dos hijos, incluidas las monoparentales, una medida que, según ha explicado, contará con unos beneficios fiscales.



Según Marín, a lo largo de esta legislatura ha "quedado claro" que las consejerías que ha gestionado Ciudadanos han sido "el verdadero motor del cambio", en alusión a las de Economía, Empleo, Igualdad y Educación, además de la que él ha ostentado de Turismo y Justicia, dentro de la Vicepresidencia, y ha señalado que todos los proyectos puestos en marcha han sido muy importantes para los andaluces.



Ha sacado pecho de los datos de empleo de Andalucía cuando el PSOE dejó "más de un millón de parados" y el gobierno de PP y Cs ha creado más de 200.000 empleos "en plena pandemia". También ha recordado otros datos como la bajada de la fiscalidad a los andaluces para hacer que Andalucía esté en "el top cinco" de las comunidades con mayor competitividad fiscal de España.