Clavijo dice que quedan "días" para cerrar el acuerdo con el Estado del reparto de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que "quedan días" para cerrar el acuerdo con el Estado para el reparto de menores inmigrantes que llegan a las islas en cayucos, que ya se ha consensuado en un 90%, ha agregado.



Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que quedan "flecos" relacionados "con matices jurídicos" para alcanzar un acuerdo, entre ellos, quién tendrá la tutela judicial de los niños cuando Canarias supere el límite, que ya lo ha alcanzado con 5.500 menores en las islas.



El presidente ha insistido en que se está "bastante cerca" y están trabajando intercambiando documentos entre los servicios jurídicos de los ministerios y la comunidad autónoma para que entre este fin de semana y la semana que viene se finalicen las negociaciones.



Se ha referido a la complejidad de este acuerdo, ya que "en un momento determinado el Estado va a tener que imponerse al resto de comunidades autónomas que no quieran que se trasladen menores a su territorio", lo que tendrá que hacerse con garantías jurídicas.



"Yo, insisto, sigo siendo optimista, creo que esos flecos los vamos a poder rematar en los próximos días", ha manifestado Clavijo, quien ha señalado que una vez haya un documento de consenso se convocará el Pacto de Migración y se tendrán que recabar los apoyos de los distintos grupos del Congreso de los Diputados.



Respecto a los puntos en los que no hay acuerdo ha aludido a la tutela de los menores que, a su juicio, tiene que tenerla el territorio que reciba a los niños, ya que es "mucho más garantista" que darle a Canarias la custodia provisional hasta que se trasladen.



También hay "flecos" sobre dónde hacer las pruebas óseas de determinación de la edad, que Canarias cree que deben de realizarse en el lugar definitivo donde se vaya a quedar, ya que en las islas el sistema está "colapsado", con listas de espera de seis meses y forenses sobrecargados.



Preguntado por qué hay países de la Unión Europea (UE) que quieran expulsar a los inmigrantes a centros fuera de la UE ha opinado que es "inhumano" y que "Europa, en vez de levantar muros, debe mirar hacia África y ayudar a que África se desarrolle".



A su juicio, "mientras no tengas vida, mientras lo que te espera es la muerte, el hambre, la miseria, es humano y racional querer buscar para ti y para tus hijos y para tus descendientes una vida mejor", ha zanjado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es