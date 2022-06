Teresa Rodríguez quiere limitar la vivienda turística y el precio de los alquileres

La candidata de Adelante Andalucía (AA) a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha defendido que hay que paralizar las licencias para viviendas turísticas hasta que no haya un "estudio serio" sobre su impacto, así como limitar el precio de los alquileres, tanto de viviendas como de locales comerciales.



Antes de participar este sábado en un acto público en Málaga junto a un mercado de abastos, la cabeza de lista de AA por Cádiz ha afirmado a los periodistas que a una administración le corresponde "proteger los cascos antiguos de las ciudades".



La propuesta de Adelante Andalucía pasa por limitar la vivienda turística "como hemos hecho en Cádiz", donde se ha paralizado la concesión de licencias municipales.



"Esto se puede hacer también a nivel autonómico", ha señalado Rodríguez, que propone aplicar la ley de derecho a la vivienda que "limite los precios de los alquileres y también de los locales comerciales" porque muchos autónomos no pueden pagar la renta porque sus propietarios "prefieren tenerlos vacíos porque tienen muchos".



Ha argumentado que el modelo turístico actual "lo que hace es generar empleos precarios que no permiten pagar las facturas" y además dificultan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda.



"Nos preocupa terriblemente estar condenados hasta la eternidad a ser la tierra del turismo 'low cost' (bajo coste), ha señalado Rodríguez, quien ha criticado el vaciado del centro de las ciudades, como en el caso del barrio del Perchel en Málaga, de "vecinos de toda la vida para entregárselos a fondos de inversión extranjeros".



Este modelo supone el cierre de comercios locales como droguerías o barberías, así como la expulsión de los vecinos de sus viviendas y "acaba con la identidad" de las ciudades, ha sostenido.



"No somos un parque temático ni un solar donde los fondos de inversión puedan hacer y deshacer", ha subrayado.



Por otro lado, la candidata de Adelante se ha referido a los últimos casos de violencia machista, muchos de ellos en Andalucía, y ha aseverado que "el motivo fundamental de estas muertes se llama machismo y patriarcado".



"Llamar a esto violencia intrafamiliar como si las causas no fueran relevantes es procurar las condiciones que fomenten nuevos casos de asesinatos machistas y de género", ha declarado.



También ha hecho una defensa de Canal Sur, después de que se haya puesto "en duda la persistencia y la pervivencia de la televisión pública de los andaluces".



Frente a quienes "quieren cerrar" Canal Sur, Rodríguez ha advertido que "si no tenemos la televisión pública andaluza, siempre nos veremos por ojos de otros".



Y lo ha justificado diciendo que "la televisión española ha nombrado en el último año a Andalucía 700 veces", frente a 7.000 veces que ha citado Madrid, "aunque tengamos 2 millones de habitantes más".