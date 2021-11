VOX: "Cuando hay voluntad dejar atrás la política socialista, el acuerdo es posible"

Vox Andalucía se ha congratulado este martes del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para votar a favor de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2022, y ha subrayado que "cuando hay voluntad de dejar atrás toda política socialista, el acuerdo es posible".



Así, el grupo parlamentario de Vox Andalucía ha asegurado en su cuenta de Twitter que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha demostrado "no querer dejar de abrazar las políticas del PSOE incumpliendo reiteradamente lo pactado con Vox".



La citada formación ha aprovechado el anuncio del acuerdo en la Comunidad de Madrid para insistir en la idea de que, a diferencia de los tres años anteriores, ha decidido no apoyar las cuentas andaluzas por el incumplimiento de varios puntos del pacto suscrito al inicio de la legislatura.



Ha asegurado, en este sentido, que Moreno se ha negado a cumplir lo acordado sobre la reducción de la llamada administración paralela "creada por el PSOE", como también la gratuidad de las guarderías o la medida relativa a combatir la inmigración ilegal en Andalucía y el "efecto llamada", entre "otros muchos acuerdos".



"Vox Andalucía pactó avanzar en el cambio real que necesitaba esta región y que los andaluces demandaron en 2018", ha recalcado, tras lo que ha asegurado que "la negativa de Juanma Moreno a poner fin a toda política de izquierdas ha imposibilitado un nuevo acuerdo presupuestario".



La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado este martes que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para votar a favor de los presupuestos autonómicos de 2022.



El acuerdo, que consta de 13 puntos, incluye el avance en la gratuidad de las etapas no obligatorias, la realización de un programa de auditorías de las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid en los últimos cuatro años, la reducción de un 10 % de los gastos de promoción de las consejerías y otro tanto del presupuesto de Radio Televisión Madrid, y "un análisis de la viabilidad de la fusión o supresión de órganos o entes" del sector público.

