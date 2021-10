Los sindicatos se movilizan por "recorte" contratos covid y avanzan más protestas

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se han movilizado este jueves junto a los profesionales en los centros sanitarios andaluces contra el "recorte" de 8.000 contratos covid y han anunciado nuevas concentraciones los días 28 de octubre y 4 de noviembre si la Junta no renueva a los 20.000 contratados.



Los convocantes han cifrado en más de un millar de personas el seguimiento de las protestas en los centros de salud, por lo que resaltan la "amplia participación" en todas las convocatorias, repartidas por las ocho provincias andaluzas.



Las movilizaciones persiguen que la Junta de Andalucía renueve a la totalidad de los 20.000 contratos sanitarios que se han hecho con motivo de la pandemia, después de que el Ejecutivo autonómico haya trasladado que seguirán 12.000 de ellos, por la bajada de actividad sanitaria tras la menor incidencia del coronavirus.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que participaba en un acto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla mientras los sindicatos se movilizaban a las puertas del centro, ha defendido que la actividad por la pandemia ya no es la misma y que tienen que hacer una gestión "eficiente", ya que el presupuesto no es "infinito".



Ha considerado que mantener al 60 por ciento de los contratos covid que se hicieron, sin fondos del Gobierno central, es "óptimo", y ha resaltado el refuerzo que habrá de la Atención Primaria, lo que dará "un colchón" para el plan de alta frecuentación de invierno.



Los sindicatos, sin embargo, han anunciado que habrá más movilizaciones los próximos dos jueves si la Junta no rectifica este "recorte" y reclaman, según la CSIF, una "apuesta firme" por la sanidad pública de calidad, ya que antes de la pandemia ya tenía "un déficit enorme de personal" y ahora no puede prescindir de 8.000 personas.



En opinión de CCOO supondrá "una grave dispersión" para la actividad asistencial, que ya estaba mermada antes de la pandemia, y un "desprecio" para los profesionales, "que tienen que buscar su salida en otras comunidades o en la sanidad privada".



Han advertido además de que las listas de espera de otras patologías han aumentado de forma importante, por lo que habrá "un retroceso importante en la sanidad pública" mientras los conciertos con la privada "no paran de aumentar continuamente".



Desde UGT han lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya pasado de aplaudir a los profesionales a "darle patadas en el culo" con el despido de los 8.000 contratos covid y han alertado de la pérdida de calidad asistencial que supondrá en la atención hospitalaria por la disminución de profesionales.



Las movilizaciones han tenido lugar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, el Punta Europa de Algeciras (Cádiz), el Reina Sofía de Córdoba, el Materno Infantil de Almería y el Complejo Hospitalario de Jaén.

