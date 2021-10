Cs denuncia el "sectarismo" del PSOE y Vox y dice que "ahora tocan hechos"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha denunciado este miércoles el "sectarismo político" del PSOE y Vox en relación con el proyecto de presupuestos para el próximo año, y ha apostillado: "Ahora tocan hechos".



Pardo ha respondido de esta forma en conferencia de prensa, al ser preguntada si la formación naranja prefiere un acuerdo con el PSOE o con Vox para sacar adelante los presupuestos, y ha agregado que "toca quitarse la camiseta" de los partidos y "estar a la altura".



"Los presupuestos son absolutamente necesarios para dar estabilidad y certeza, no entiendo el sectarismo político tanto del PSOE como de Vox", ha recalcado, tras lo que ha incidido en la bajada de los impuestos y el blindaje de la educación, la sanidad y las políticas sociales.



En este sentido, ha dicho que el PSOE y Vox, si no permiten que los presupuestos salgan adelante, tendrán que "explicarlo".



La dirigente de Ciudadanos ha sido especialmente crítica con el PSOE-A y su secretario general, Juan Espadas, a quien ha acusado de "hipocresía" porque "todos tenemos claro que el PSOE quiere subirle los impuestos a los andaluces y los presupuestos van a seguir bajándolos".



Así, ha recordado que el PSOE votó en contra de la Ley de Tributos Cedidos, que recoge la bajada de impuestos, y que tampoco apoyó la iniciativa promovida por Ciudadanos en defensa de una financiación justa para Andalucía.



Por ello, ha considerado que Espadas está "buscando fotos", pero "ahora tocan hechos".



"¿Va a apoyar los presupuestos, sí o no?, ha interpelado al PSOE, mientras que a Vox le ha conminado a explicar "por qué no quiere los mejores presupuestos para Andalucía".



"Tendrá que explicar por qué está en elecciones y no en los intereses de los andaluces", ha zanjado.

