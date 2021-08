Los ventiladores de techo, el aliado de moda para combatir el calor

Y finalmente ha llegado el mes de agosto, el considerado como mes más caluroso del año en Andalucía. Las altas temperaturas durante este mes son una constante y afectan tanto al interior como a las zonas de costa. Combatir este intenso calor en playas y piscinas es fundamental, pero también es necesario combatirlo desde casa para poder descansar durante las noches y para poder estar dentro de casa con una temperatura agradable.

Este año la llegada del calor ha tardado un poco más, pero finalmente las altas temperaturas han llegado para quedarse. Para hacerle frente, una de las opciones que más se está utilizando este año es el ventilador de techo. Aunque estaba presente en muchos hogares desde hace años, es ahora cuando este electrodoméstico está realmente de moda gracias a diseños muy atractivos y funcionalidades cada vez más avanzadas.

La demanda de ventiladores de techo se dispara

En Universal Blue, una empresa especialista en refrescar los veranos, ya que son expertos en aparatos de aire acondicionado y ventiladores de techo, nos confirman la gran demanda de este tipo de equipos este año. En la tienda online de Universal Blue podrás encontrar ventiladores de techo adaptados a todos los gustos y bolsillos, encontrando tanto un ventilador de techo barato, hasta elegantes diseños con los que decorar cualquier habitación o estancia.

En el amplio catálogo de ventiladores de techo de esta marca, podrás encontrar desde ventiladores por menos de 100 euros, lo que hace que sean más asequibles que los equipos de aire acondicionado. Hasta ventiladores de techo más caros con más prestaciones y que pueden ser un elemento decorativo más del hogar. Universal Blue es una marca enfocada en fabricar electrodomésticos de diseño para el hogar, que no solo sean cómodos, sino que también decoren y te permitan crear tu universo, que como ellos explican, el hogar de cada persona, es un pequeño universo.

Los ventiladores de techo tienen cada vez más presencia en las casas, ya que logran refrescar la estancia en la que se colocan de una forma más económica que con un aire acondicionado. Y es que, con el precio de la luz disparado, estos equipos nos ayudan a refrescarnos a la vez que pagamos menos en la factura cada mes. Además emiten el aire de forma agradable, sin la molesta intensidad con la que suelen emitir aire los pequeños ventiladores de pie que resecan la garganta y nos molestan al dormir.

Una forma de combatir las altas temperaturas de Andalucía

Los ventiladores de techo nos ayudan a combatir las altas temperaturas que registramos durante el verano en Andalucía, tanto durante el día como durante la noche. Son ventiladores silenciosos que distribuyen el aire por toda la habitación logrando refrescar la estancia de forma uniforme y eficiente. A medida que más personas los instalan en su hogar, más se incrementa la demanda de los mismos gracias al efecto del boca a boca.

Es una alternativa muy interesante a los tradicionales equipos de aire acondicionado, que consumen mucha más energía y generan un aire demasiado frío que muchas personas no pueden soportar. Evitar noches de calor en la cama es posible gracias a estos ventiladores de techo, que pueden incluir diferentes velocidades en función de las necesidades que se tengan en cada momento.

La gran variedad de modelos y diseños disponibles en el mercado en la actualidad permiten su incorporación a cualquier estancia sin alterar el estilo decorativo de la misma. Existen ventiladores de techo en multitud de colores y diseños distintos, así que seguro que encuentras el que mejor encaja con la decoración de tu habitación.

Instalación rápida y sencilla

Si eres de los que necesita comprar algo y que quede instalado rápidamente, el ventilador de techo es tu mejor opción. La instalación de los ventiladores de techo se produce de forma mucho más rápida que la instalación de un equipo de aire acondicionado. En cuestión de minutos puede estar tu ventilador de techo plenamente operativo, así que puedes disfrutar de él de forma rápida y así combatir el calor.

Para la instalación de un ventilador de techo no hay que dañar el techo, puesto que se instala sobre el mismo conectando el ventilador a la corriente en el lugar en el que probablemente antes tenías instalada una lámpara de techo. Por tanto, no tienes que preocuparte porque haya que picar el techo o porque se dañe la pintura, puesto que no es necesario para la instalación. Además, Universal Blue además de incluir la explicación de los montajes en los manuales de instrucciones incluidos en cada producto, ha creado videos en su canal de Youtube, en los que explica paso a paso, cómo realizar el montaje.

Los ventiladores de techo en la actualidad se pueden controlar también con un mando a distancia, así que olvídate de los antiguos ventiladores de techo a los que había que tirar de una cuerda desde el techo para activarlo. Aunque también siguen existiendo si es lo que buscas. En definitiva, los ventiladores de techo se han convertido en una de las mejores formas de combatir los cálidos veranos en Andalucía gracias a su relación calidad-precio y a su rápida instalación.