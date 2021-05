Una menor denuncia a un amigo que le obligó a firmar un contrato de “sumisión sexual”

El juzgado de guardia de Murcia ha dejado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento a un joven al que una menor de edad acusa de haberle obligado a firmar “un contrato de sumisión sexual” según el cual debían mantener relaciones cuando él quisiera, sin que pudiera buscarse autoplacer si no contaba con su autorización.



Las diligencias del caso, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que en su declaración a la Policía Nacional la chica, de 16 años, aseguró que conoció al denunciado, un joven de 20, en el verano de 2019 en un bar de Murcia y que a partir de entonces se relacionaron a través de una red social.



En octubre de 2020 quedaron en la estación de autobuses de Murcia donde, según la denunciante, firmó el contrato y ya entonces la sometió a tocamientos, que habrían continuado en el viaje hacia el domicilio de él, ubicado en un municipio murciano, y que siguieron en el mismo, donde se convirtieron en relaciones sexuales.



Según la joven, aunque no quería tener sexo, finalmente accedía a sus pretensiones porque le decía que en caso de negarse podría difundir las fotografías eróticas que tenía de ella, que le había enviado de forma voluntaria.



En su declaración a los agentes, comentó que no podía entregarles el “contrato de sumisión sexual” que había firmado ni las fotografías que había enviado al denunciado porque sus amigas lo habían borrado de su teléfono móvil para que no recordara lo que había sufrido.



También les indicó que aunque los hechos más graves ocurrieron en octubre pasado no había revelado nada a su madre hasta ahora por no sentirse libre para hacerlo al considerarse presionada por el joven.