Los Mossos detienen a dos presos que no volvieron a cárcel tras disfrutar permiso

Los Mossos d'Esquadra han detenido en los últimos días en Valls (Tarragona) y Palafolls (Barcelona) a dos hombres que constaban como fugados al no haber regresado a los centros penitenciarios donde estaban ingresados tras disfrutar de sendos permisos.



Según ha informado hoy la Policía de la Generalitat, con el objetivo de eludir la búsqueda policial uno de los arrestados se instalaba en casa de las diversas parejas que iba teniendo, de donde apenas salía, mientras el otro se había escondido en una casa de lujo de Lloret de Mar (Girona) que había ocupado ilegalmente.



En el primer caso, los Mossos detuvieron el pasado jueves a un hombre de 35 años, de nacionalidad española y con último domicilio en Valls (Tarragona), por cuatro órdenes judiciales de detención vigentes.





El hombre había salido del centro penitenciario de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) gracias a un permiso ordinario que le fue concedido en diciembre del año pasado y tras el cual no había regresado a la cárcel.El interno cumplía pena de prisión por delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito de la violencia de género, conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y delitos contra el patrimonio.Los investigadores pudieron localizarle en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde vivía con una pareja, y después en Valls, con otra mujer que le proporcionaba un escondite en su domicilio.En poco tiempo y antes de poder coordinar un nuevo operativo policial, el fugitivo volvió a cambiar de pareja, otra mujer de Valls, y volvió a refugiarse en su casa, de donde apenas salía.Finalmente, el pasado jueves los Mossos establecieron un dispositivo en la capital del Alt Camp y lograron detenerlo.Por otra parte, este pasado lunes el grupo de búsqueda de fugitivos organizó otro dispositivo para detener a otro hombre que acumula más de 40 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y que estaba fugado del centro de penitenciario de la Roca del Vallès (Barcelona) desde el año 2017, después de no haber vuelto a la cárcel tras otro permiso.La investigación policial permitió localizar al fugitivo escondido en una casa de lujo que había ocupado ilegalmente, situada en una urbanización aislada de la población de Lloret de Mar.Los policías constataron que hacía pocas salidas del inmueble y que, cuando lo salía, conducía un vehículo a gran velocidad y tomaba muchas medidas de seguridad, como no parar nunca el motor del vehículo o dar varias vueltas en la zona donde se quería detener para asegurarse de que no había presencia policial.Cuando detectaba alguna patrulla no dudaba en huir a gran velocidad, de forma que ponía en riesgo la vida de los policías y el resto de usuarios.Un operativo establecido el pasado día 12 permitió localizarlo en una calle de la población de Palafolls (Barcelona) cuando estaba en el interior de su vehículo lo detuvieron.