Cómo elegir la mejor iluminación para los techos de la cocina

La cocina es una de las habitaciones más importantes de nuestro hogar, donde pasamos mucho tiempo y en la que es imprescindible contar con una iluminación de calidad para poder preparar nuestros platos preferidos con la mayor comodidad posible. Aquí damos algunas claves para que encontrar la mejor iluminación sea muy fácil.

¿Qué necesitas?

Como es bien sabido, los usos que se le dan a las cocinas en Granada pueden ser muy distintos, ya que hay desde familias que se limitan a utilizarlas para preparar sus platos hasta las que también comen en ellas y, en definitiva, hacen en este espacio una buena parte de su vida hogareña.

Por tanto, el primer paso es definir qué tipo de iluminación necesitamos, si una luz intensa y uniforme para cocinar con toda la comodidad posible o también necesitamos de algo de intimidad y, en consecuencia, tendríamos que añadir algunas lámparas de baja intensidad o apostar por las de intensidad regulable.

Contempla varias posibilidades

En otro orden de cosas, tenemos que apuntar que nunca está de más contemplar varias posibilidades antes de decidir cuál será la iluminación definitiva de nuestra cocina de diseño, dado que las lámparas son un complemento esencial en la decoración de cualquier espacio y siempre merece la pena dedicar algún tiempo a imaginar qué modelo quedaría mejor en nuestra cocina.

Además, el hecho de considerar varias alternativas nos permite valorar la que más se adapta a nuestro presupuesto, la que mejor eficiencia energética presenta o la que ocupa menos espacio en nuestra cocina, por poner solo tres ejemplos.

Apuesta por el ahorro energético

Por otra parte y al hilo de lo que acabamos de decir, es importante que llamemos la atención acerca de la importancia de elegir una iluminación para nuestra cocina que tenga cierta eficiencia energética, tanto porque ello puede suponer un ahorro importante en la factura eléctrica como por algo no menos importante: que ahorrando energía contribuimos a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por extensión, a que nuestro medioambiente se mantenga sano para las próximas generaciones.

¿Qué tal la iluminación inteligente?

Como sabrás, la domótica ha supuesto una auténtica revolución para el ámbito doméstico en la medida en que, además de hacer más fácil nuestra vida hogareña, permite ahorrar en electricidad mediante la adaptación del gasto a las necesidades de cada momento.

Así, en el caso de la iluminación de nuestra cocina, las bombillas led inteligentes pueden adaptar la intensidad de la luz a la existencia o no de iluminación natural además de ofrecer una enorme cantidad de posibilidades, como cambiar el color de la luz que emiten para crear ambientes distintos o incluso disfrutar de nuestra música favorita en aquellos modelos que vienen con altavoz incorporado.

En conclusión, de lo que se trata es de dedicar algún tiempo a reflexionar acerca de las necesidades de iluminación que tenemos para nuestra cocina, teniendo en cuenta el uso que le vamos a dar a este espacio, apostando por el ahorro energético y, si así lo decidimos, por la comodidad del smarthome. De esta forma, podremos estar completamente seguros de que vamos a acertar y, por qué no, conseguir sorprender a nuestras visitas, por lo que no podemos terminar de otra forma que no sea animando a hacerlo.