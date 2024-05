El PSOE recurre el decreto de simplificación al TC al ser una "auténtica chapuza jurídica"

El PSOE considera que hay "razones de sobra" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de simplificación administrativa del Gobierno andaluz pero sobre todo se trata de una norma que supone "una auténtica chapuza desde el punto de vista jurídico", que genera inseguridad jurídica en los andaluces.



En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha profundizado este martes en las razones por las que su partido ha decidido presentar un recurso a un decreto por el que se modificaron 176 normas del ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma.



El recurso, anunciado ayer por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, será presentado por medio centenar de senadores, según ha señalado el dirigente socialista, quien ha asegurado que se trata del "ejercicio abusivo" de la mayoría absoluta de Juanma Moreno y una "chapuza desde el punto de vista jurídico".



"Este decreto ley es un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado Josele Aguilar, quien ha recordado que se trata de una normativa que se aprobó un año y medio después de ser presentado y se ha modificado hasta en cuatro ocasiones.



Ha recordado que la inconstitucionalidad puede radicar en que no cumple el requisito de la extraordinaria necesidad y en el "uso y abuso" del decreto ley para legislar, ya que, según ha explicado, desde el año 2022, el Gobierno andaluz ha aprobado 29 decretos ley frente a 11 leyes de carácter ordinario.



Ha acusado a Moreno de "despreciar" al Parlamento y a las minorías políticas, ya que "impone su criterio" gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara y aprueba decretos leyes que "huyen de los controles" al no contar con informes, por ejemplo, del Consejo Consultivo, como ocurre con los proyectos de ley.



Aguilar ha indicado que el decreto ley no tiene "urgente necesidad", excede los límites del Estatuto, es un decreto 'omnibus' que incluye normas que no tienen nada que ver con la simplificación administrativa e incluyen competencias estatales en la regulación, por lo que ha confiado en que el Tribunal Constitucional (TC) "tumbará" el decreto.



Ha señalado que el Gobierno andaluz "ha pedido el norte" cuando habla de que el decreto ha influido en el crecimiento del empleo y ha añadido que esta afirmación es fruto del "uso propagandístico de la factoría de Moreno Bonilla".



En este sentido, ha anunciado que el PSOE va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento en la que se reclama la aprobación de "código ético de buen gobierno", y en la que se recogerá un punto en el que se insta a la Junta a evitar el "uso abusivo" del decreto ley.



Y para ello, los socialistas proponen que los decretos leyes que lleguen al Parlamento para su ratificación cuenten con el informe jurídico correspondiente que justifique la "extraordinaria y urgente" necesidad.



De igual forma, ha apuntado que el Gobierno de Moreno no impulsa el crecimiento con medidas como esta y mientras tanto "se toma dos meses" para remodelar el Gobierno pese a que afecta a asuntos tan "esenciales" como las políticas de agua y agraria, en alusión a la inclusión de la consejera Carmen Crespo a las listas del PP en la europeas.

