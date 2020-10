Top 9 de alternativas europeas a Dropbox de almacenamiento online

Hoy en día es muy común escuchar o leer el término de almacenamiento en la nube. Muchas personas prefieren optar por un servicio digital para almacenar toda su información en formas poco usuales pero que ofrecen altos niveles de seguridad. Generalmente todas estas personas utilizan sus equipos de uso doméstico para almacenar archivos lo cual es un gravísimo error debido a muchos factores que claramente dan como resultado a un almacenado poco fiable.

Gracias a esto es que un gran número de personas de diferentes campos como los estudiantes, trabajadores e incluso empresarios con sus grandes corporaciones creen que almacenar datos importantes de sus intereses en la nube es una de las mejores formas de mantener todo alejado de los demás y a salvo. Con el actual crecimiento del uso de los dispositivos inteligentes la cantidad de personas guardando archivos en estos como si fueran pendrives ha surgido la necesidad de respaldar la información de una u otra manera al menos que queramos arriesgarnos a perder nuestra privacidad. Almacenar en la nube una copia de los datos de tu teléfono es hoy en día una de las actividades más sencillas del internet.

Si estás buscando una solución eficaz y segura para el almacenamiento de tus datos, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás una lista con una breve introducción de cada una de las 9 mejores compañías europeas que ofrecen para ti las mejores opciones a la hora de almacenar información en la nube.

1. pCloud

Si estás en búsqueda de una opción totalmente equilibrada, con excelentes características de cada una de las mejores opciones, sin dudas debes conocer a pCloud. Es de los mejores servicios de almacenamiento en la nube que puedes conseguir actualmente en el internet. pCloud ofrece a sus clientes nuevos 10 GB de almacenamiento gratuito los cuales puedes ir expandiendo impulsando tu capacidad de almacenar información con tan sólo recomendar y hacer que tus mejores amigos se registren a su web con tu enlace de referidos para obtener unos cuantos GB extras de poder.

En caso de que tengas un presupuesto ajustado o en caso de que no sepas qué es lo que necesitas exactamente, te alegrará saber que pCloud cuenta con precios y planes que se adaptan a todas las necesidades. En caso de que sólamente necesites un espacio extra de almacenamiento online puedes puedes escoger el plan más económico por sólo 4.99$. pCloud ofrece 2 planes, el Premium y Premium Plus los cuales tienen una mensualidad de 4.99$ y 9.99$ ofreciendo cada uno 500GB y 2TB de almacenamiento en la nube respectivamente. En caso de que necesites almacenamiento online por largos periodos de tiempo puedes optar por realizar una suscripción anual en la cual podrás obtener un descuento de hasta el 20% de cada cuota mensual. Pero eso no es todo, una de las características más resaltantes es la relación que existe entre lo que pagas por el servicio que obtienes, ya que con un pago único puedes tener almacenamiento online de por vida a sus servicios, esto sugiere a pCloud como una de las mejores opciones para el almacenamiento online de hoy en día.

La seguridad y privacidad del cliente son puntos claves para pCloud, por eso se preocupa tanto por estos. Debes saber que al estar tus datos en los servidores de esta empresa, éstos siempre estarán guardados incluso en hasta 3 servidores con un nivel de seguridad virtual y física excepcional. En adición pCloud ofrece una capa de seguridad adicional llamada pCloud Crypto con la cual podrás crear una llave de encriptación a tus archivos con la cual tú serás la única persona que podrá entrar a tu portafolio ¡Ni los empleados de pCloud tendrán un vistazo de tus datos!

2. Hidrives

Si buscas una opción rápida, interesante, quizás HiDrive sea una buena selección para tí. Es lo ideal para aquellas personas quienes están en búsqueda de un sitio online de almacenamiento en la nube totalmente personal, con cotizaciones mensuales que se adapten a los bolsillos más pequeños y obtener al mismo tiempo el mejor rendimiento y capacidad de almacenamiento posible para archivos de mediana capacidad. La empresa encargada de este servicio es IONOS, debes saber que esta empresa no ofrece a los clientes un plan de almacenamiento como tal gratuito, pero en cambio, ofrece planes bastantes básicos que ofrecen al cliente un espacio online de tan sólo 100 GB para un sólo equipo y persona por tan sólo 1 euro mensual. Otro plan es el conocido Essential en el que HiDrives le incluye a sus clientes un almacenamiento de 250GB para 2 o 3 usuarios por el módico precio de 2.99$.

Si eres el representante de una empresa te alegrará saber que también hay planes empresariales con enormes espacios de almacenamiento que llegan hasta los 2TB de poder online para 9 o 10 usuarios diferentes, sin dudas la tarifa ofrecida por HiDrives sigue siendo bastante tentadora, pero cuando la comparamos con los planes individuales se alejan un tanto de estos ubicándose en los 20 euros mensuales.

3. Mega

Cuando hablamos de pioneros en el mundo del almacenamiento online, debemos ubicar a Mega entre uno de ellos, esta empresa viene trabajando ofreciendo un impecable servicio desde mediados del 2013 luego del cierre de su famoso predecesor, megaupload. En caso de que realmente tengas un bolsillo o presupuesto bastante limitado, te alegrará saber que con Mega puedes obtener unos cuantos GB de almacenamiento gratis en la nube. 50GB gratuitos es una de las mejores características que Mega puede ofrecer a todos sus clientes con tan sólo completar tu proceso de registro. Pero en caso de que quieras aprovechar todas las características y el verdadero poder de la plataforma los planes mensuales de poseen tienen precios bastante tentadores los cuales inician en 4.99 euros mensuales comenzando con 400 GB de almacenamiento online con 1TB en transferencia. Si eres un cliente con grandes necesidades puedes optar por el plan de 29.99 euros mensuales el cual te trae la sorprendente cantidad de 16TB de almacenamiento y transferencia.

Debes saber que como ser el servicio de 50GB gratuito, está bastante limitado a las cuentas gratis desde mediados del año 2016 en el cual Mega actualizó sus políticas limitando la transferencias de archivos de manera que los límites actuales son de 1GB para América Latina y de 5GB para el resto del mundo en periodos de 6 horas.

4. Zettabox

Zettabox es una empresa que presta servicio de almacenamiento online cuyo principal objetivo y también su atractivo primordial es la característica de ser completamente compatible y al alcance de todos los europeos, gracias a las diferentes normas de almacenamiento online a cumplor en muchos de todos los países pertenecientes a la Unión Europea. Zettabox es uno de los servicios más estrictos que quieren imponerse como uno que se adapte a las necesidades de sus clientes. En adición Zettabox también se propone impulsar la industria digital europea de almacenamiento en la nube.

Zettabox le permite al usuario realizar múltiples personalizaciones en su cuenta a manera de poder decidir en dónde desea que su información sea almacenada, ya sea en los servidores de Milán en Italia, de Amsterdam o de cualquier otra ciudad donde Zettabox tenga un servidor físico.

5. hubiC

Desarrollado por la empresa francesa OVH, HubiC es un servicio de almacenamiento online. HubiC es un servicio nada fuera de lo normal ya que la mayoría de sus interfaces son muy similares a las presentadas por otras empresas del mismo campo laboral, es decir es bastante parecido a otros servicios de almacenamiento en la nube. HubiC destaca por ofrecer al cliente la posibilidad de sincronizar sus datos con los de otro cualquier equipo que el usuario tenga, también permite compartir a través de un enlace diferentes carpetas con otros usuarios de forma infinita, HubiC también es capaz de almacenar cualquier información siempre y cuando el nombre del documento o carpeta no exceda los 48 caracteres.

6. Cozy

El servicio denominado Cozy de almacenamiento en la nube es una empresa francesa autodenominada como un perfecto y seguro hogar digital capaz de proporcionarle a sus clientes un ambiente seguro y descentralizado en el cual poder almacenar con privacidad cuanta cantidad de información y archivos que el cliente quiera. Cozy le permite a sus clientes guardar datos que van desde facturas, cuentas por pagar, pagos de seguros sociales e incluso un apartado totalmente personal que puede ser visto desde cualquier otro dispositivo del cliente.

Cozy es un servicio de almacenamiento en la nube supuestamente gratuito infinitamente, hasta que los clientes necesiten extender su capacidad de almacenamiento y adquirir el espacio de almacenamiento original o hacer las debidas y recomendadas copias de seguridad de todos sus datos.

7. Tresorit

Tresorit es un servicio de almacenamiento online con oficinas en Suiza y Hungría. La especialización de este servidor es la capacidad de encriptación extrema de sus archivos usando un sistema especial de extremo a extremo el cual permite que sus clientes envíen información desde el principio totalmente encriptada ofreciendo altos niveles de seguridad desde el primer momento. Otro punto destacable de Tresorit es lo manejable y accesibles que son sus precios, ya que cuenta con planes destinados tanto para clientes individuales como también para grandes empresas. Los usuarios individuales que no posean una cuenta gratuita Tresorit les ofrecerá una cuenta con una capacidad de almacenaje máxima de 5gb. También cuenta con un plan premium de almacenamiento de 500GB y el mejor de todos con una capacidad de 2.5TB.

8. LiveDrive

Desarrollado por la empresa J2 Global, LiveDrive es un servicio de almacenamiento en la nube novedoso. Ellos ofrecen una gran cantidad de características interesantes a sus clientes entre las cuales destaca el hecho de realizar cuantos respaldos de seguridad online necesite el cliente, así como también a espacios de almacenamiento en la nube ilimitados con una sorprendente capacidad para sincronizarse con cualquier dispositivo inteligente que posea el cliente.

Cuando hablamos de seguridad, LiveDrive destaca con un sorprendente sistema profesional de cifrado AES de 256 bits que le ofrece a sus clientes una excelente capa de seguridad adicional a todos sus archivos almacenados. LiveDrive también dispone de múltiples servidores con un sistema de protección físico que los mantendrá a salvo de cualquier tipo de desastre natural que ocurra en la zona donde permanecen.

9. Hornetdrive

Desarrollada por una empresa Alemana, el servicio de almacenamiento en la nube HornetDrive se encarga de ofrecerles a sus clientes los mejores servicios a la hora de enviar, recibir o compartir cualquiera de los datos del cliente. Una de las mejores cualidades de esta empresa y también un claro beneficio para el cliente es la capacidad de siempre tener a la mano toda la información sin tener que estar conectado a internet, usted incluso será capaz de crear una copia de seguridad y que todos sus archivos se suban con una excelente protección de datos. HornetDrive ofrece a sus clientes un excelente nivel de cifrado AES de 256 bits.

Conclusión

Podemos notar que los servicios de almacenamiento en la nube europeos son bastante amplios y bien catalogados. No son pocas las empresas quienes quieren ganarse el título del mejor proveedor de almacenamiento online, pero sin dudas con esta reseña podrás identificar cuál es la que más se adapta a tus necesidades, ya que cada una de estas tiene un enfoque totalmente diferente o algo parecido. Ciertas empresas buscan ofrecer un mayor nivel de seguridad mientras que otras se adaptan más a sus utilidades. También están las empresas como pCloud quienes buscan mantener un buen equilibrio entre todas las características, ofreciendo los servicios más completos y seguros que podrás conseguir a lo largo y ancho de la web.