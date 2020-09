¿Qué hacer si has perdido tus archivos? Este software te puede ayudar

Si utilizas el ordenador para el trabajo, para tus estudios o simplemente para usos personales, la información que almacenas en él es muy valiosa, y es muy importante que la conserves. Perder tus archivos del trabajo puede causarte serias pérdidas económicas, y perder archivos de la universidad pueden costarte la nota en una asignatura clave o, incluso, tener que perder un curso.

¿Qué ocurre cuando se pierden los archivos?

Los archivos se pierden con frecuencia de forma accidental, por ejemplo durante la instalación de determinados programas, actualizaciones del sistema operativo o, simplemente, al eliminarlos de forma errónea usando la combinación de teclas Shift + Suprimir, lo que los hace irrecuperables desde la papelera de reciclaje. Sin embargo, incluso en estos casos, los archivos normalmente quedan almacenados en el disco duro y permanecerán allí hasta que los sectores en los que se encuentran sean sobrescritos con nuevos datos. En cierta medida, la eliminación de un archivo simplemente le dice al ordenador que los sectores en los que se encuentra ese archivo pueden ser reemplazados por nuevos datos, pero, mientras el sistema operativo no necesite reemplazarlos, permanecerán en ese lugar del disco duro y, en consecuencia, pueden ser recuperados utilizando software de reparación como Wondershare Recoverit.

Cómo recuperar los archivos perdidos con Wondershare Recoverit

Si has perdido algunos archivos de forma accidental, no te preocupes: Wondershare Recoverit puede rescatarlos para ti. Wondershare Recoverit es compatible con más de 1000 tipos de archivos y cuenta con un extenso set de herramientas diseñadas para recuperar hasta los datos más difíciles. Para recuperar tus archivos perdidos de forma accidental, entonces, simplemente instala Wondershare Recoverit en tu equipo, ejecútalo y sigue los siguientes pasos:

Wondershare Recoverit puede recuperar archivos perdidos por diversas causas

Tus archivos pueden haberse perdido por un mal funcionamiento de la papelera de reciclaje, por un sector defectuoso de un disco duro, por una partición que acabas de crear o redimensionar o por un dispositivo externo. También puede que hayas perdido los archivos por causa de un virus o de un fallo general del sistema. Sepas o no cómo se ha producido la pérdida de los archivos, prueba Wondershare Recoverit gratis para localizarlos y traértelos de vuelta siempre que queden restos de ellos en tu equipo.

2. Selecciona el área del equipo donde estaban los archivos

Si recuerdas el área del equipo donde tenías los archivos, puedes seleccionarla también para acelerar el proceso de búsqueda de Wondershare Recoverit. Wondershare Recoverit encontrará tus archivos igualmente, pero tardará mucho menos si le das una pauta sobre dónde debe empezar a buscar. Si no recuerdas la carpeta exacta donde tenías los archivos, puedes seleccionar una carpeta más genérica para acotar más o menos la búsqueda de Wondershare Recoverit. También puedes acotar la búsqueda en función de cuán recientes eran los archivos, aunque, como ocurre con las otras categorías, si no lo recuerdas con claridad siempre puedes omitir este paso para que Wondershare Recoverit se encargue de buscarlos por ti abarcando todas las áreas posibles. Cuando hayas terminado de especificar estos datos, haz clic en ‘Recuperar’.

3. Ahora Wondershare Recoverit se encargará de recuperar tus archivos

Cuando hayas facilitado toda la información necesaria, o incluso si no has podido hacerlo, Wondershare Recoverit procederá a escanear tu equipo para localizar los archivos que habías perdido. Este proceso tomará más o menos tiempo en función del volumen del área que Wondershare Recoverit necesite escanear, de forma que, si fuiste capaz de acotar mucho el área de búsqueda, el proceso será mucho más rápido, y, si no, tomará algo más de tiempo. Cuando el proceso de búsqueda haya terminado, Wondershare Recoverit te mostrará una previsualización de los archivos que ha encontrado para que puedas seleccionar cuáles son los que quieres recuperar. ¡En la gran mayoría de los casos, Wondershare Recoverit será capaz de recuperar tus archivos sin problemas!

La importancia de las copias de seguridad

Recuerda que es importante que realices copias de seguridad frecuentes en tu equipo, tanto en la nube como en dispositivos externos. Nadie planifica la posibilidad de perder sus datos en un determinado momento, así que la mejor forma de prevenir estas pérdidas pasa por hacer copias de seguridad regularmente, pase lo que pase. Wondershare Recoverit será capaz de recuperar tus archivos en una gran mayoría de los casos, pero nunca está de más contar con una copia de respaldo para mayor seguridad.