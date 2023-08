Confirman 15 nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizoótica en la última semana

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado 15 nuevos casos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en España en la última semana, 12 de ellos en explotaciones de bovino y los tres restantes en ciervos silvestres.



Se han detectado en explotaciones de vacuno de las comarcas de: Cuenca; Yeste y Elche de la Sierra (Albacete), Talavera de la Reina (Toledo); Béjar, Alba de Tormes y Guijuelo (Salamanca); Arenas de San Pedro, Piedrahíta y Candeleda (Ávila) y Fuentesaúco y Bermillo de Sayago (Zamora).



Los tres focos en fauna silvestre se han encontrado en las comarcas de Valle de Ayora (Valencia), Almonte-Entorno de Doñana (Huelva) y en Higueruela (Albacete), según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).



La localización de algunos de los nuevos focos implica modificaciones en la zona desde la que se restringe el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) por EHE hacia otros Estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos.



Se mantienen restringidos los movimientos procedentes de explotaciones ubicadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, en Castilla y León en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y la provincia de Teruel, en Aragón.



No se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales, ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano, según ha recordado el Ministerio.



Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, carente de sintomatología en ganado bovino.



UPA PIDE SANEAMIENTOS



Ante la "creciente" preocupación entre los ganaderos, la organización agraria UPA ha pedido que esta enfermedad sea calificada de "saneamiento ganadero" porque "está causando complicaciones y pérdidas económicas", ya que hay casos de mortandad en el vacuno además de una bajada de la producción.



"Esto se suma a la restricción de movimientos del ganado, además de una falta de información que provoca un gran desconocimiento de este nuevo problema de sanidad animal", según UPA.



La organización agraria ha solicitado al MAPA que convoque una reunión con los sectores y territorios afectados para diseñar un plan de control y erradicación de la EHE, que incluya medidas de apoyo a los ganaderos, "asfixiados por el incremento de los costes de producción".



LENGUA AZUL



Por otro lado, UPA ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas un cambio en el procedimiento de control de la enfermedad de la lengua azul, "que ya es endémica en España".



Según ha detallado, los ganaderos que quieren enviar animales a matadero tienen que vacunar 21 días antes de ir a sacrificio, más una segunda dosis pocos días antes del sacrificio.



Este procedimiento es, a su juicio, "un sinsentido", puesto que al ir al matadero "no hay posibilidad de que se produzcan contagios", además de ser un proceso "muy caro" porque "hay escasez de veterinarios y el precio a pagar es de entre 50 y 100 euros por vaca".