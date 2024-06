El Real Oviedo golpea primero

En un Carlos Tartiere lleno, el Real Oviedo, de menos a más, fue mejor que el Espanyol y ganó por 1-0 el duelo de ida de la final de la promoción de ascenso a Primera gracias a un gol del delantero brasileño Alemao.



La previa del partido no pudo ser más emotiva en clave Real Oviedo, con un Carlos Tartiere lleno cantando a pleno pulmón el himno de Asturias primero y después, ya con Melendi sobre el césped del estadio, el 'Volveremos' que tan famoso se hizo en la capital del Principado hace ya más de diez años.



Mientras que Luis Carrión no cambió el plan -Paulino entró por el tocado Borja Sánchez- que el Real Oviedo mostró en Eibar hace unos días, Manolo González sí introdujo más novedades tácticas en su Espanyol. Los pericos fueron algo más defensivos y Melamed y Pere Milla se quedaron en el banquillo para dar entrada al mediocentro Aguado y al lateral Bryan Oliván.



La primera ocasión del partido llegó en el segundo minuto y fue para el Espanyol, pero el disparo de Jofre llegando por la banda derecha se fue demasiado cruzado; después, el Oviedo fue cogiendo el pulso al encuentro pasado el minuto diez ya fueron varios los acercamientos de los azules, aunque sin ocasiones claras.



Alemao pidió penalti y Braithwaite y Puado se medían a Dani Calvo y Oier Luengo en casi cada acción, pero, tras la lesión de Paulino y muchos minutos de medirse, la siguiente gran ocasión del partido fue para el Oviedo y llegó a pocos minutos del descanso, con un disparo de Seoane desde la frontal que se fue lamiendo un palo.



El segundo tiempo empezó con un Real Oviedo más dominador que en la primera parte, acumulando jugadas cerca del área rival e incluso en una de ellas Pomares encontró a Sebas Moyano, que cedió el balón a un Viti que disparó desviado desde la frontal.



Ambos entrenadores movieron sus banquillos. Luis Carrión apostó por Abel Bretones y Masca en detrimento de Pomares y Sebas Moyano, mientras que Manolo González hizo un triple cambio para pasar a jugar con tres centrales y Rubén Sánchez, Sergi Gómez y Melamed entraron por Aguado, Jofre y Puado.



Fue a menos de 20 minutos del final cuando el Oviedo dio el primer golpe. Seoane lanzó una falta lateral desde la izquierda que sorprendió a Joan García, el portero perico sacó el balón como pudo y Alemao, atento, empujó el esférico a la red y puso patas arriba el Tartiere.



El Oviedo marcó otro gol, obra de Masca de cabeza, pero fue anulado por fuera de juego y el Espanyol no fue capaz de empatar el partido en los minutos finales.



El Oviedo se adelanta en la eliminatoria y un empate en el Stage Front Stadium le valdría para ascender, un objetivo que lograría el equipo catalán si firma una victoria.



- Ficha técnica:



1 – Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Pomares (Abel Bretones, m. 60); Luismi (Homenchenko, m. 78), Colombatto, Seoane; Paulino (Dubasin, m. 35), Sebas Moyano (Masca, m. 60) y Alemao (Borja Bastón, m. 78).



0 – RCD Espanyol: Joan Garcia; Óscar Gil (Keita Balde, m. 76), Calero (Sergi Gomez, m. 62), Cabrera, Bryan Oliván (Pere Milla, m. 76); Gragera, Keidi Bare, Aguado; Jofre (Melamed, m. 62), Puado (Rubén Sánchez, m. 62) y Braithwaite.



Gol: 1-0, M.71: Alemao.



Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano manchego). Amonestó al local Luismi (m.67) y al visitante Óscar Gil (m.87).



Incidencias: Partido de ida de la final por el ascenso a Primera División disputado en el Carlos Tartiere ante 29.297 espectadores.

