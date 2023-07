7 errores en el ritual de endulzamiento: hablan los clientes de Paloma Lafuente

Cargando el reproductor....

El endulzamiento es uno de los rituales de amor más demandados por su sencillez, porque ofrece resultados sorprendentes, porque sirve para resolver cuestiones del día a día y porque ayuda a mejorar la vida de las personas, entre otras razones.

Internet ha hecho posible que cada vez más personas conozcan los endulzamientos y los pidan en las consultas esotéricas para mejorar sus relaciones de pareja o solucionar algún problema amoroso.

Sin embargo, pese a que se trata de hechizos ancestrales que se practican desde los inicios del esoterismo, no todo el mundo conoce de verdad su funcionamiento, y no sólo hablamos de clientes sino también de profesionales de la videncia.

Paloma Lafuente, una de las mayores expertas en rituales de amor a nivel internacional, es una vidente española especializada en endulzamientos y otros conjuros amorosos. Su amplia trayectoria le ha permitido perfeccionar la técnica, conocer todas las variantes existentes y poner sus espectaculares cualidades innatas al servicio de clientes de todos los rincones del planeta, sobre todo procedentes de Latinoamérica y Estados Unidos.

Ella conoce bien cómo funcionan los endulzamientos y, por eso, sabe también cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de hacer estos conjuros en casa.

Veamos, a través de los testimonios de los propios clientes de Paloma Lafuente, qué fallos tenemos que evitar al hacer conjuros de endulzamiento si queremos obtener los resultados deseados.

Conjuro sin tarot

Uno de los errores más frecuentes y más graves que se cometen a la hora de realizar un endulzamiento es no consultar el tarot antes de poner en marcha el hechizo. En un foro especializado de esoterismo, un cliente de Paloma Lafuente cuenta su experiencia. Este ejemplo nos ayuda a entender la importancia del tarot en los endulzamientos:

“Encontré en mi buzón un teléfono de un chamán que prometía acabar con los celos en la pareja con un endulzamiento. Le llamé y, después de gastar bastante dinero en una llamada en la que apenas me dijo nada nuevo, me hizo apuntar un hechizo para hacer en casa. Como era lógico, aquello no funcionó y esa persona no volvió a contestar a mis llamadas. Entonces leí muy buenos comentarios sobre Paloma Lafuente y me puse en contacto con ella. Le conté mi historia y me dijo que había llegado a tiempo por muy poco. Si hubiera tardado más, mi caso sólo podría resolverse con un conjuro más complejo. Pero ella me leyó las cartas y vio que todavía se podía hacer algo para eliminar los celos de mi pareja y evitar una discusión o incluso una ruptura. Con el tarot supo en qué punto exacto se encontraba mi relación y qué destino nos esperaba a mi novio y a mí. Paloma Lafuente me indicó un ritual personalizado para hacer en casa, con azúcar para endulzar ese sentimiento negativo y poder superar el problema. Ahora mi chico y yo estamos mejor que nunca”.

Hechizos estándar

Los endulzamientos deben ser siempre conjuros personalizados porque, de lo contrario, no se obtendrán los resultados deseados. Por lo general, todos los rituales de amor deben ser individualizados, ya que los hechizos estándar no sirven para nada. Aquí hay un testimonio que explica el motivo:

“Me gustaba investigar todo tipo de cosas sobre el esoterismo y leí lo poderosos que pueden ser los endulzamientos pero no lo creía. Entonces busqué en internet uno de esos conjuros, lo copié en casa y esperé. Pero no pasó nada. Harta de esto, busqué a posibles profesionales que me pudieran ayudar y encontré a Paloma Lafuente, una de las grandes especialistas mundiales en rituales de amor. Le conté lo que había hecho y enseguida me explicó que los conjuros estándar no sirven para nada y que, si de verdad necesitaba un endulzamiento, ella me podría ayudar. Programamos una lectura del tarot y vimos qué ritual era el más adecuado para mí. Me explicó paso a paso lo que tenía que hacer y qué ingredientes tenía que utilizar. Con una fotografía de mi marido y un poco de miel, además de otros elementos con extraordinarias propiedades, conseguí mejorar la comunicación con mi pareja y nuestra convivencia. Desde entonces tengo muy claro que los conjuros estándar son una estafa que no sirve para nada”.

Magia negra

Los endulzamientos son conjuros de magia blanca que ofrecen resultados muy poderosos. Siempre se enfocan desde un punto de vista positivo y, por tanto, la magia negra no tiene nada que ver con estos rituales. Ningún vidente de verdad utilizaría nunca este tipo de magia porque puede ser muy peligrosa para terceras personas. Veamos un ejemplo:

“Escribo en este foro para advertir a otras personas y evitar que pasen por lo mismo que yo. Contacté con un vidente que resultó ser un estafador, algo muy común en el esoterismo y que hace mucho daño a clientes como yo y a los propios profesionales, ya que les genera un desprestigio que no en todos los casos está justificado. Esta persona me dijo que con un endulzamiento de magia negra yo podía reconciliarme con mi novio, con el que había tenido una pelea. ¡Menos mal que rectifiqué a tiempo! Entré en la web de Paloma Lafuente y vi un comentario que explicaba que la magia negra no puede ser utilizada por ningún profesional del esoterismo de verdad porque es peligrosísima. Entonces le pedí consejo a ella y corté con ese supuesto vidente que me quería engañar. Paloma Lafuente me leyó las cartas, me ayudó con un conjuro de magia blanca muy sencillo de hacer y me permitió resolver mi problema de pareja con un endulzamiento, que siempre debe hacerse con magia blanca. Ahora me alegro mucho de haber entrado a la web de Paloma Lafuente porque, si no lo hubiera hecho, ese hechizo de magia negra podría haber conseguido el efecto contrario al que yo deseaba y haber hecho que mi novio rompiera conmigo”.

Distracciones

Otro error del que a veces no somos conscientes es de que una distracción, por mínima que sea, puede desviarnos de nuestro objetivo y hacer que nuestro endulzamiento fracase. Paloma Lafuente insiste en que para estos conjuros hay que poner todas nuestras energías si queremos conseguir los efectos deseados. Un cliente suyo nos cuenta su experiencia:

“Mi novia y yo habíamos perdido intensidad y frecuencia en nuestras relaciones íntimas. Yo quise mejorar este aspecto de nuestra relación e hice un hechizo para arreglarlo. Sin embargo, no puse toda mi atención en esto y, debido a un problema en el trabajo, me despisté y utilicé mal los ingredientes del conjuro. Ese fallo hizo que mi ritual fracasara, pero no lo supe hasta que contacté con Paloma Lafuente. Ella me explicó que un endulzamiento requiere de toda mi energía y concentración, así como de mi fe. Para ayudarme a no perder esto de vista, además, me ayudó paso por paso a realizar el ritual adecuado, poniendo cada ingrediente exactamente como me decía, en el orden y en las cantidades correctas, y sin cambiar ni saltarme ningún elemento. Una vez terminado el ritual, comprobamos con una lectura del tarot que todo había salido bien y, por tanto, sólo tuve que esperar a su debido tiempo para ver los resultados que esperaba. Fue un conjuro con miel y canela, un potente afrodisíaco que nos ha permitido recuperar la pasión del principio y seguir cuidando con mimo este aspecto de nuestra relación. ¡Y todo gracias a Paloma Lafuente!”.

Lugar equivocado

Elegir un lugar amplio y privado es fundamental para realizar un ritual de endulzamiento porque es la única manera de mantener las energías fuertes y de sentirnos cómodos mientras hacemos nuestro conjuro de amor. Este ejemplo te ayudará a comprender por qué elegir un lugar equivocado para nuestro conjuro puede ser un tremendo error:

“Era mi primera vez en una consulta esotérica y no tenía mucha idea de cómo funcionaba pero también me daba mucha vergüenza hacer preguntas. Así que, como nadie me dijo lo contrario, me puse a hacer un conjuro en un pequeño rincón de mi salón. ¡Todo lo hice mal! Mi marido vio en todo momento el ritual que estaba haciendo, por lo que su energía influyó negativamente en el hechizo. Y no pude colocar en ese pequeño altar los ingredientes, por lo que la distribución de los mismos no era la adecuada. Tras mi fracaso contacté con Paloma Lafuente para saber qué había salido mal y me explicó todo eso que ahora sé. Ella me ayudó a hacer bien mi endulzamiento, sin errores, eligiendo el mejor lugar para hacer el ritual: íntimo, amplio, sin que nadie supiera que estaba haciendo el conjuro… Eso me permitió conseguir mi objetivo sin que mi marido supiera siquiera que estaba siendo objeto de un conjuro para mejorar nuestra relación. Ahora nos comunicamos mucho mejor, expresamos nuestros sentimientos y tenemos en cuenta los del otro a la hora de tomar cualquier decisión. ¡Paloma Lafuente me cambió la vida!”.

Falsos videntes

En el esoterismo, por desgracia, existe mucho intrusismo, y eso da lugar a la estafa. Por eso, es muy importante saber encontrar al profesional esotérico adecuado si queremos conseguir los objetivos que nos proponemos al realizar un conjuro de endulzamiento. Para poder detectar a falsos videntes, hay que seguir los consejos que Paloma Lafuente da a sus clientes:

“Me salió en redes sociales una publicidad de un brujo que podía ayudarme a encontrar el amor verdadero con un endulzamiento. Probé suerte y lo único que conseguí fue perder dinero y tiempo. Afortunadamente, no me rendí y, tras hacer varias búsquedas en internet, encontré la página web oficial de Paloma Lafuente. Conocí su trayectoria, vi qué servicios ofrecía y obtuve toda la información necesaria para contratar sus servicios a través de su consulta online. Sin embargo, antes de hacerlo seguí uno de los consejos que leí en su web y consulté varios foros especializados de esoterismo. En ellos vi testimonios reales de otros clientes que habían pasado por su consulta, pude ver cómo había sido su experiencia, el trato que daba a las personas y los resultados que conseguía. Después de eso me decidí a contratar sus servicios y me ayudó con uno de sus endulzamientos. Sólo necesité azúcar, un elemento personalizado que guardo para mi privacidad y un par de elementos más que potenciaron los efectos del conjuro. En poco tiempo, mi relación de pareja se consolidó y mi chico me pidió matrimonio. Elegir a la profesional adecuada me ayudó a cumplir mis objetivos y a mejorar mi vida. Por eso estoy muy agradecida a Paloma Lafuente”.

No hacer seguimiento

Los endulzamientos son conjuros que ofrecen resultados visibles a corto plazo, pero eso no significa que podamos dar fechas concretas porque cada persona y cada pareja son diferentes. Sin embargo, muchas personas piensan que, como verán resultados pronto, el hechizo se acaba cuando terminan de hacer el conjuro. Y eso puede ser un error. Veamos por qué con el siguiente ejemplo:

“Contacté con una vidente para hacer un endulzamiento y me desentendí en cuanto terminé el ritual, pensando que los resultados llegarían en pocos días. Pero pasaron meses y yo perdí la paciencia. Así que busqué a una especialista en endulzamientos y le planteé mi caso. Era Paloma Lafuente. Lo primero que me dijo es que había perdido la concentración y que esa falta de energías era motivo suficiente para hacer fracasar el ritual. Pero, además, parte de culpa la tenía la vidente que me atendió, por no hacer un seguimiento del hechizo. Fue tan simple como, al final del ritual, hacer una lectura del tarot para comprobar que todos los pasos se habían seguido correctamente y que podía esperar los resultados deseados. Tener esta tranquilidad me ayudó a seguir concentrada y con fe en la consecución de mi objetivo. ¡La diferencia fue espectacular! Esta vez tenía a alguien que me acompañaba de principio a fin del conjuro, dándome su apoyo y guiándome cuando lo necesitaba. Y eso es lo que diferencia a Paloma Lafuente de otros videntes”.