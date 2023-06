Actualmente, muchas personas se preguntan cómo cancelar tarjeta Wizink. En su día pidieron una de estas tarjetas, la usaron y casi sin darse cuenta debían una cantidad enorme de dinero a causa de sus intereses abusivos. A pesar de que iban pagando, los intereses aumentaban la deuda más y más hasta que ya no podían hacer frente a sus obligaciones de pago. Por suerte, aquí puedes encontrar más información, ya que es posible cancelar la tarjeta Wizink en los juzgados.

Pasos para cancelar la tarjeta Wizink

Hay personas que piensan que cancelar la deuda de esta tarjeta es complicado, pero lo cierto es que los pasos que hay que dar no son complejos, especialmente si cuentas con la ayuda profesionales de como Nogués Abogados.

Simplemente, necesitamos el contrato de la tarjeta (si no lo tenemos lo podemos solicitar), los recibos mensuales y una carta de reclamación. Con eso, podemos comenzar con el proceso de cancelar deuda tarjeta Wizink, lo que nos aporta una enorme tranquilidad.

No negocies tu deuda, mejor cancélala

Cuando hablamos de cómo cancelar una tarjeta de crédito de Wizink, nos referimos a que la deuda queda resuelta o eliminada. Además, en muchos casos se nos devuelven las cantidades que ya hemos pagado. Es importante que no se negocie nada con Wizink. Desde esta empresa van a tratar que paguemos lo máximo posible, empleando para ello todo tipo de métodos como el acoso telefónico.

Sus operadores suelen decirnos que nos incluirán en un fichero de morosos, que nos llevarán al juzgado, etc., algo a lo que no hay que hacer caso, al ser ellos los que tienen todas las de perder ante un juez.

Nogués Abogados son especialistas en cancelar tu deuda con la tarjeta Wizink

Para cancelar la deuda con Wizink es crucial contar con profesionales que sepan luchar contra este tipo de empresas. Entre ellos, se encuentra Nogués Abogados, un bufete que tiene dentro de sus especialidades la lucha contra los préstamos usurarios.

No tendremos que adelantar dinero

Uno de los problemas de las personas que se ven afectadas por Wizink es que no suelen tener dinero para abogados. Por eso, en este despacho trabajan de una forma un tanto especial.

Estudian el caso de manera gratuita y si lo ven viable se encargan de él, sin cobrar nada por llevarlo al juzgado. De hecho, en el 98 % de las ocasiones no llegan a cobrar al cliente, pues es Wizink quien tiene que pagar sus honorarios.

Si el juez no condena en costas a Wizink, se quedan con el 14 % más IVA del dinero recuperado. Si no se gana el juicio, tendríamos que abonar las costas si es que el juez nos condena, lo que no suele pasar porque solo se hacen cargo de casos factibles.

Las deudas de la tarjeta Wizink han llevado a la ruina a muchas personas debido a sus intereses abusivos, los cuales hacen subir la deuda hasta el infinito. Por suerte, con el asesoramiento de Nogués Abogados se puede cancelar la tarjeta y con ella el dinero que se debe.