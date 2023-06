Deutsche Telekom considera infundados los temores a mantener a Huawei en las redes 5G

El CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, ha manifestado su desacuerdo con la postura de la Comisión Europea, que considera “justificadas” las restricciones a los proveedores chinos como Huawei en sus redes 5G por parte de algunos países de la UE y alienta al resto a seguir en esta misma línea.

Höttges se ha pronunciado en esta línea recientemente en una conferencia organizada por la Federación de Industrias Alemanas.

Deutsche Telekom cuenta con una red 5G que cubre alrededor del 95% de la población del país germano, en la que más de la mitad de sus equipos son de Huawei. Según publica la empresa de información de la industria de las telecomunicaciones ‘Light Reading’, esto es algo que el CEO de la mayor compañía de telecomunicaciones de Alemania parece no querer que cambie. Concretamente, en lo que se refiere a elementos como las antenas, Höttges ha asegurado que, “según la ley alemana, no se percibe como un elemento crítico".

A estas manifestaciones se unen las realizadas por el portavoz de la operadora alemana, Stephan Broszio, recogidas por la publicación ‘Golem’, que sale al paso de las inquietudes manifestadas por parte de algunos representantes del Gobierno alemán de que, en casos extremos, el ‘software’ utilizado para configurar y controlar a distancia las estaciones base pueda manipular o apagar la red de telefonía móvil alemana.

Sobre esta cuestión, y aclarando aspectos de seguridad en relación con Huawei en el 5G, Broszio explica que el “acceso remoto para las empresas fabricantes no es posible” y asegura que, en lo que se refiere a su compañía, no se instalará en los sistemas activos ninguna actualización cuya funcionalidad y seguridad no se hayan comprobado antes exhaustivamente en el sistema de pruebas. "Los sistemas para la gestión de la red están completamente separados de Internet y de las redes de comunicación de las oficinas de Telekom en su propia red de alta seguridad", afirma el portavoz de Deutsche Telekom.

Otras fuentes procedentes de operadores de telecomunicaciones en Alemania consultadas por ‘Golem’ afirman no haber tenido nunca "el menor problema de seguridad con los equipos de Huawei" ni con su ‘software’ de gestión de red (NMS).

POLONIA Y AUSTRIA TAMBIÉN RECHAZAN

En otros países, como es el caso de Polonia y Austria, también hay actores en el ámbito de las telecomunicaciones que consideran infundada la alarma creada por la incorporación de equipos chinos en el 5G de los países de la UE, y llaman la atención sobre las consecuencias de restringir su presencia en las redes.

Concretamente, el ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Janusz Cieszyński, se ha mostrado crítico ante la actitud adoptada por la Comisión Europea. En una entrevista publicada en la edición polaca de ‘Business Insider’ afirma que, “después de TikTok, este es el segundo ejemplo de que la Comisión Europea va más allá de su mandato”. Piensa que la presión a las telecos es “peligrosa, porque hay un marco jurídico claramente definido dentro del cual debe operar la Comisión, y adelantarse de esta manera es una violación de esas normas”.

En Austria, el CEO de la operadora Drei, Rudolf Schrefl, ante la pregunta del diario Kleine Zeitung sobre una posible salida de ZTE de sus redes 5G, afirma que “si excluyéramos categóricamente a Huawei y ZTE de las redes, Europa retrocedería cinco años en términos de digitalización”. A esto añade que “los restantes proveedores de infraestructuras de red no tienen capacidad” para cubrir estos requerimientos, y que esto no solo afectaría de forma visible al ámbito de las telecomunicaciones, sino también a otros sectores.

Por su parte, el director general de la división de Telecomunicaciones y Correos de RTR (la Autoridad Reguladora de la Radiodifusión y las Telecomunicaciones de Austria), Klaus M. Steinmaurer, considera que Huawei y ZTE no suponen actualmente una amenaza para la seguridad de la red en Austria, según manifiesta en una entrevista a la agencia de noticias austriaca APA. "No tengo conocimiento de ninguna razón para ello", ha afirmado, además de asegurar que, en el caso de que la situación cambiara, reaccionarían inmediatamente, ya que realizan una continua evaluación y supervisión.