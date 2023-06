Los Mossos investigan una violación grupal de tres hombres a una mujer en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan una violación grupal a una mujer durante la madrugada del pasado 8 de junio en el barrio del Raval de Barcelona, cometida por tres hombres.



Según ha avanzado Metropoli Abierta y han confirmado a EFE fuentes de la policía de la Generalitat, la víctima todavía no ha presentado una denuncia en comisaria.



Los Mossos, sin embargo, han abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos agresores de esta agresión sexual que se habría producido en el distrito de Ciutat Vella de la ciudad.



La policía no ofrece por el momento más detalles, puesto que la mujer no ha presentado todavía denuncia y la investigación está abierta.