IKEA organiza una votación para llevar un monumento sueco a Parque Europa

IKEA lanza un concurso destinado a personas mayores de edad que residan en el Corredor del Henares, en la Comunidad de Madrid, con la intención de aportar un icono de la cultura sueca al Parque Europa.

Así, a partir de hoy y hasta el próximo 10 de mayo, se podrá participar a través de esta web en la que estará abierta una votación entre tres opciones: caballo de Dalecarlia, Järnpojke y Monument of the Northernmost of Sweden. Entre todos los participantes se sortearán 5 tarjetas regalo de 100€ para usar en la nueva tienda de IKEA Torrejón o en compras online.

Se trata de una votación online que fue el mismo sistema que ya utilizó en 2011 con la apertura de IKEA Valladolid donde se pidió a los vallisoletanos que escogieran el nombre de la calle donde estaría ubicado el centro y que resultó ser ‘Me falta un tornillo’.

El caballo Dalecarlia, procedente de la provincia sueca de Dalecarlia, se ha convertido en todo un símbolo de Suecia. El caballo era un animal muy valioso, un amigo fiel y trabajador que podía tirar de grandes cargas de maderas en los bosques durante los meses de invierno y, en verano, ayudaba a las tareas del campo.

Järnpojke es una escultura ubicada en Estocolmo, la capital de Suecia. Debido a sus reducidas dimensiones (mide 15 cm. de alto) es considerada una atracción turística “secreta”, además de ser el monumento público más pequeño de la ciudad.

Monument of the Northernmost of Sweden: situado en Karesuando, la localidad más septentrional del país, indica las distancias a diferentes puntos emblemáticos del mundo. En nuestra réplica, evidentemente, no faltaría la distancia a Torrejón de Ardoz.

Según IKEA, la intención es escuchar a la sociedad de la zona para conocer sus intereses y aportar un elemento sueco a la ciudad en el contexto de la apertura de la nueva tienda IKEA Torrejón mañana miércoles, 26 de abril.

IKEA abrirá mañana su nueva tienda en Torrejón de Ardoz, la primera tienda de estas características en abrir sus puertas en España. “Situada en el centro comercial Parque Corredor, esta apertura supone un paso más en la firme apuesta de la compañía sueca por el mercado madrileño y tiene como objetivo acercar el diseño y la inspiración a la ciudadanía del noreste de la Comunidad de Madrid”, señaló la compañía.

Con una inversión de 10 millones de euros, este nuevo establecimiento cuenta con una plantilla inicial de unas 130 personas, la mitad de ellas procedentes de la zona del Corredor del Henares, y supondrá la creación de alrededor de 70 nuevos puestos de trabajo directos. Este equipo podrá incrementarse a lo largo del año en épocas de mayor demanda.

IKEA tiene la intención de que la plantilla de esta nueva tienda en Torrejón de Ardoz "sea el reflejo de la sociedad madrileña, apostando por la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades a todos los niveles. A día de hoy, el 60 % de los puestos de responsabilidad los lideran mujeres.

La nueva tienda estará ubicada en un local de 7.500 metros cuadrados, de los cuales 5.400 metros cuadrados son comerciales, en la entrada principal del centro comercial. Se trata de la primera tienda de este tamaño y formato que la compañía abre en España en la que quiere ofrecer la misma experiencia e inspiración de IKEA al completo", indica.

En ella, habrá 2.500 productos para llevarse en el momento aunque se expondrán más de 5.000 productos de todas las áreas del hogar. No obstante, los visitantes podrán acceder al 100% del catálogo de IKEA a través del servicio Order & Collect, con el que puede pedirlos en la tienda y recogerlos allí mismo o recibirlos a domicilio al día siguiente; y el servicio Click & Collect, por el que puede comprar online en la página web o la aplicación móvil y recogerlos en la tienda.

Dentro de estas dinámicas de compra multicanal y con la intención de ofrecer una experiencia interactiva y con mayor agilidad y ahorro de tiempo, se ha previsto que también en la propia tienda se pueda comprar a través de la aplicación de IKEA y, más concretamente, de la funcionalidad Scan & Go, que genera en el momento un código QR para abonar en la caja y retirar la compra en la zona de recogida.

La nueva tienda de Torrejón de Ardoz contará también con una zona de restauración, llamada Swedish Deli, de más de 500 metros cuadrados, con capacidad para más de 100 personas sentadas y que ofrecerá más de 130 especialidades de IKEA Food. Un espacio donde el cliente podrá disfrutar de la gastronomía sueca, pedir comida para llevar o comprarla y disfrutarla en el momento.

MADRID

Esta nueva apertura se enmarca dentro del plan de expansión de IKEA, en el que precisamente el mercado madrileño es, junto a Cataluña y Andalucía, uno de los focos prioritarios de crecimiento de la compañía en España. De hecho, IKEA tiene previsto abrir una decena de puntos de contacto en los próximos dos años con el cliente en la Comunidad de Madrid, con una previsión de empleo de aproximadamente 450 personas.

IKEA, “como parte de su apuesta por la accesibilidad, tiene la intención de que haya un punto de contacto físico a menos de 15 minutos andando o en coche de cualquier madrileño, para ello cuenta con hasta cinco formatos que le permiten llegar a nuevas zonas y estar más cerca de los consumidores de una forma más funcional y especializada”, añadió.

IKEA Torrejón será la sexta tienda de IKEA en Madrid, junto a sus grandes establecimientos en Alcorcón, Ensanche de Vallecas y San Sebastián de los Reyes; sus dos tiendas urbanas de Goya y Las Rozas. A esta apertura se sumará la ya anunciada tienda de IKEA en Leganés para verano, en el centro comercial Westfield Parquesur, así como el espacio de planificación que tiene en la calle Fuencarral y los distintos puntos de recogida ubicados en Las Rozas y en los barrios de Goya, Embajadores, Tetuán y Chamberí.