Roban cinco toneladas de comida del Banco de Alimentos de Segovia

El Banco de Alimentos de Segovia ha quedado "arrasado" después de que unos ladrones sustrajeran la madrugada del lunes al martes cinco toneladas de comida por un valor estimado de 15.000 euros.



"Se han llevado estantes enteros. Los productos de más calidad y con larga caducidad", lamenta en declaraciones a la Agencia EFE el presidente del Banco de Alimentos de Segovia, Rufo Sanz, que reconoce estar "abatido" desde que entró ayer en el almacén donde guardan los alimentos y lo vio "arrasado".



Una noticia especialmente negativa, como cuenta Sanz, para las familias usuarias del Banco de Alimentos de Segovia, cerca de 2.000, que no podrán recibir muchos de los productos de primera necesidad que les proporcionaba esta asociación sin ánimo de lucro, como leche, aceite, conservas o legumbres.



Pero no solo los alimentos han sido objeto de robo, ya denunciado, por parte de los ladrones, ya que estos también sustrajeron el camión de reparto del Banco de Alimentos, así como diverso material de oficina necesario para la gestión diaria de la asociación.



Una vez que se hizo público el robo, Sanz cuenta cómo las muestras de apoyo y de solidaridad no han parado de llegar, tanto de las administraciones: Gobierno, Junta y Ayuntamiento, como desde los propios ciudadanos, que se han puesto en contacto con el Banco de Alimentos para ver de qué forma podían ayudar.



Por el momento, serán algunos ayuntamientos segovianos los que suplan con las reservas de alimentos que poseen las necesidades más acuciantes de las familias que recibían esta ayuda en la capital, hasta que el Banco de Alimentos consiga reponer sus estanterías.



Además, para la primera semana de junio, el Banco de Alimentos ya tiene programada una gran campaña para conseguir fondos de cara a adquirir los productos de primera necesidad básicos ahora sustraídos de sus almacenes y que Sanz espera que sea un "éxito" y una "alegría después de esta desgracia", apostilla.