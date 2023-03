Margarita del Val pide estar vigilantes ante los casos de dengue en el Mediterráneo

La viróloga Margarita del Val ha pedido estar "vigilantes" ante un posible aumento de casos de dengue en el Mediterráneo español, un fenómeno que puede ser creciente según la investigadora del CSIC debido al aumento de temperaturas en invierno por el calentamiento global.



Durante su exposición de la conferencia "Virus, pandemias y salud global, investigando para el futuro próximo", que se ha celebrado este miércoles en el Ateneo de Santander, del Val ha advertido de que cada vez más, insectos que antes eran propios del trópico, están presentes en zonas como el Mediterráneo por ese aumento de temperaturas.



Este tipo de insectos, ha señalado, pueden ser portadores de infecciones como el dengue, que ya se detectó a principios de mes en unos turistas alemanes que habían viajado a Ibiza.



Aunque ha subrayado que estos brotes no han escalado y confía en que "no los haya", ha pedido que la sociedad esté "preparada" y tome como ejemplo las "enseñanzas" de la pandemia de la covid-19. "Estamos más preparados para nuevas pandemias", ha confiado.



"Si hay pocas personas que están infectadas hay pocas probabilidades de que el insecto que me pique traiga dengue, pero si esto empieza a subir como en la primera ola, al haber muchos casos estaremos más expuestos", ha explicado.



Durante esta conferencia, Margarita del Val ha señalado que el CSIC tiene activo un grupo de seguimiento de gripe aviar, que "por ahora está en las aves" y el virus de Marburg, un agente "muy peligroso", ha explicado, con casos registrados en Guinea Ecuatorial y que se está vigilando por la conexión de ese país con España.



Ha insistido en trabajar en tener "un aire más limpio" para combatir las enfermedades respiratorias, que a su juicio, han aumentado durante este invierno debido al ahorro energético por los elevados precios, que ha generado que se ventilen menos las casas.



También se ha referido a la situación de la pandemia de la covid-19, que ha celebrado, está "controlada" con la variante ómicron gracias a la inmunidad de la población y las vacunas.



Respecto a las vacunas, ha señalado que todavía "no se sabe" si se precisará de una quinta dosis el próximo otoño porque en la actualidad la población está "bien protegida" pero "depende de lo que venga".