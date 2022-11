El 60% de españoles guarda los antibióticos que sobran para una urgencia

Seis de cada diez españoles (60,1 %) guardan el antibiótico que les sobra de un tratamiento para poder utilizarlo en caso de urgencia, tal y como revela el último análisis del Observatorio de Tendencias Cofares “Uso y abuso de antibióticos: el peligro de la resistencia bacteriana".



Esta conclusión pone de manifiesto, señala la distribuidora farmacéutica Cofares en una nota, un mal uso de este tipo de fármacos, que únicamente deben tomarse con prescripción médica y siguiendo las indicaciones específicas del profesional sanitario, contribuyendo así a la resistencia a los antimicrobianos.



Este análisis se ha elaborado con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este año se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema “Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos”.



Para su desarrollo, el Observatorio de Tendencias de Cofares ha realizado, por una parte, un análisis sobre la evolución de la demanda en farmacias de antibióticos en los últimos años y, por otra, una investigación sociológica para descubrir cuál es el conocimiento de la población española en relación con estos medicamentos y la resistencia bacteriana.



Cerca de un tercio (32,1 %) desconoce lo que es la resistencia bacteriana a los antibióticos; en paralelo, preguntados sobre el impacto, un 34 % le resta importancia y no considera que esta resistencia sea un problema grave.



En cambio, un 66,1 % considera que se trata de un problema serio de salud pública con graves consecuencias.



El análisis refleja que casi la mitad de los españoles (45,8 %) los ha consumido en los últimos seis meses y es la población más joven la que señala haberlo hecho en mayor porcentaje (61,6 %).



El 24 % de los encuestados opina que el antibiótico no le hace el mismo efecto que antes porque su organismo está habituado o porque los fármacos actuales no están preparados para hacer frente a las nuevas bacterias.



No obstante, la mayoría de los encuestados considera que el farmacéutico es un profesional sanitario clave en cuanto a resolver preguntas sobre los antibióticos; en concreto, un 78,8 % recurre a él cuando tiene dudas al respecto.

