El Mar Menor, primer ecosistema en Europa con derechos jurídicos reconocidos

El Mar Menor será el primer espacio natural en Europa con derechos jurídicos reconocidos, lo que reforzará su conservación, mantenimiento y restauración, además de su protección y gobernabilidad, independientes de los intereses públicos.



El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, por amplia mayoría y solo los votos en contra de Vox, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 600.000 firmas ciudadanas, para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, es decir, como sujeto de derecho, por lo que cualquier Gobierno que violase alguna disposición sería culpable de delito y condenado a pagar una multa.



Asimismo con esta iniciativa se reconoce el derecho inherente, fundamental e inalienable de este ecosistema único a "existir, florecer y evolucionar naturalmente".



Durante el debate de la toma en consideración de esta ILP, todos los partidos del arco parlamentario, salvo Vox, han mostrado su apoyo a esta propuesta, con el objetivo de aunar esfuerzos y consenso para salvar este ecosistema único.



En su intervención, el diputado socialista Juan Luis Soto Burillo ha señalado el honor que le ha supuesto defender el turno a favor de esta ILP, respaldada por casi 640.000 firmas recogidas en tiempos de pandemia y basada en un firme compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y sobre todo con la Región de Murcia.



Soto Burillo ha indicado que se trata de un texto "novedoso" que describe el lamentable estado del Mar Menor y ha abogado por trabajar duro durante la tramitación parlamentaria para aprobar una buena ley fruto del diálogo, el consenso y la participación social, en un momento que ha calificado de inflexión en la vida de la Laguna.



Desde las filas socialistas, Soto Burillo ha recordado que, ante la inacción del Gobierno Regional Murciano, el Gobierno de España ha puesto en marcha una hoja de ruta en la que se abordan actuaciones concretas basadas en cuatro claves: escuchar a la ciencia, respetar la ley, cooperación entre administraciones y participación social porque "ahora tenemos una gran oportunidad".



Durante su intervención y en el turno de réplica a Vox , ha definido a ese grupo como la "verdadera amenaza para el Mar Menor y la Región de Murcia", ante el rechazo mostrado por el mismo a la iniciativa.



Luis Gestoso de Miguel, del Grupo Vox y defensor del turno en contra, ha afirmado que esta ILP significa "más despilfarro y más legislación, con la única pretensión de crear un nuevo chiringuito", y ha criticado el disparate que, a su juicio, significa dotar de personalidad jurídica a esta laguna, apoyado por "la vergonzosa sumisión" del Partido Popular.



Se trata de una "aberración legislativa" y lo que se pretende es suspender el Estado de derecho en esta zona de España, ha explicado Gestoso, ante de matizar lo que se discute en la Cámara Baja: "la igualdad de derecho entre los animales y los seres humanos".



"Le dan derechos al Mar Menor, a los peces, a la plantas y a los crustáceos", ha argumentado Gestoso, para señalar que, la próxima vez votarán a cualquier especie animal.



Desde Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas Valero se ha referido al "lamentable espectáculo" que a veces se produce en el Congreso y ha pedido disculpas a los presentes en la cámara, antes de hacer hincapié en que el Mar Menor se "muere y es una realidad".



Durante su intervención, López-Bas se ha dirigido a Vox para pedirle que apoye la iniciativa y deje de "apostar por lo que se rompe y ayude a construir para que esta ILP sea una realidad".



El grupo Plural también se ha posicionado en este sentido, y así Inés Sabanés diputada de Más País-Verdes Equo ha agradecido el trabajo del grupo promotor de esta ILP, porque es muy difícil que lleguen al Congreso, para tildar de "ecocidio" lo que ha pasado en el Mar Menor.



En esta "emergencia absoluta", Sabanés ha pedido inversiones para su restauración y el despliegue de herramientas para salvar a la laguna de una tragedia que se podía haber evitado porque su "muerte agónica" no es una casualidad, es el resultado de décadas.



El diputado del grupo confederal de Unidas Podemos Javier Sánchez ha destacado que "es un día histórico para la Región de Murcia y su gente", antes de dar las gracias a los centenares de personas que han canalizado esta iniciativa.



Ha calificado al diputado de Vo, Gestoso de "simple y llanamente el mayordomo de los terratenientes de Cartagena que se han cargado el Mar Menor" y ha agradecido a la sociedad murciana su organización para defender esta ILP porque, a su juicio, el Gobierno autonómico no tiene voluntad de hacerlo.



"Detrás de esta ILP hay una región que se ha levantado, es el pueblo el que pide auxilio, escuchen y apoyen esta iniciativa", ha incidido Sánchez.



Por su parte, el diputado del grupo Popular Juan Luis Pedreño ha pedido "consenso, todos los apoyos suman", y ha señalado que el Partido Popular no va a utilizar el Mar Menor como vehículo para desgastar a otros: "estamos ante un problema de todos".



Tras el sí del Congreso, el Mar Menor regresará a la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la presentación de enmiendas al texto legal, antes de su debate parlamentario.

