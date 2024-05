El abuelo que mató a sus nietos en Granada "estaba vigilado en el entierro de su mujer"

Una vecina del abuelo que ha matado a sus dos nietos en Huétor Tájar, Granada, compareció en el programa 'La mirada crítica' para explicar cómo era el hombre y qué pudo llevarlo a atrincherarse con un arma de fuego junto a los menores y acabar con sus vidas. La tragedia ha conmocionado a toda la comunidad.

La vecina comentó que "esta familia tuvo un accidente que lo conducía él y murieron la abuela del padre y su hija", sugiriendo que el abuelo quedó "traumatizado completamente" tras el suceso. Explicó que "le hemos visto muy poco, le vimos en el velatorio de su mujer porque al de su hija no pudo ir porque estaba en Granada con ella", evidenciando el impacto que estos eventos tuvieron en su vida.

"Esto es una tragedia por todos lados que viene a raíz del accidente", declaró la vecina. Añadió que "una persona que la tengan vigilada en el entierro de su mujer es porque no está bien, se ve que no lo había superado". Destacó la magnitud de la tragedia al decir que "los niños no tenían culpa de nada" y lamentó que "tendría que haber dejado a los niños tranquilos". Su testimonio resalta la incomprensión y el dolor que sienten los vecinos ante un acto tan extremo y devastador.

Por otro lado, Juan, familiar del abuelo, también compareció en el programa para ofrecer su perspectiva sobre lo sucedido. “Nos preguntamos todo el pueblo qué puede haber pasado por ahí para que haga eso", mencionó Juan. Recordó que después del accidente en el que falleció la hija del abuelo, "le vi después, iba con su bicicleta y me dijo que era muy duro lo que estaba pasando".

Juan proporcionó más contexto sobre la situación del abuelo, explicando que "su mujer estaba enferma de cáncer y falleció días después de lo de su hija". Describió la situación como incomprensible, afirmando que "no tiene explicación lo que ha hecho, esto es una película". Juan también destacó que el abuelo vivía en el mismo bloque que el padre de los niños y que "no sé si recibió ayuda psicológica tras el accidente, yo le veía una persona normal y tranquilo".

