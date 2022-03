El futuro que quieres para tus hijos empieza con el inglés para niños

Si has pensado alguna vez en esas cosas que podrías haber hecho de pequeño, y que ahora te falicitarían mucho la vida, sin duda aprender inglés para niños está en tu lista. Practicar ciertos deportes, aprender sobre finanzas o emprendimiento y trabajar las habilidades para vender no están nada mal. La verdad. Pero si la mayoría de nosotros tuviera que elegir, nos quedaríamos con haber estudiado inglés desde pequeños. Y si quieres ayudar a tu hijo a construir un mejor futuro, no puedes perder este dato de vista. ¡Te contamos cómo los puedes apoyar!

Inglés para niños - ¿desde cuándo deberían empezar?

Lo primero que queremos decirte es que nunca es tarde para empezar. Pero cuanto más pequeños sean, mejor van a familiarizarse con el idioma y a tratarlo como si también fuera su idioma nativo.

Hay quienes incluso optan por poner música en inglés para niños cuando el bebé aún está en la barriga, y quizá no esté de más. Cuanto más natural parezca el estudio del idioma, mejor. Para edades tempranas, hasta los 4 años, los expertos suelen recomendar:

Ver dibujos animados en inglés

Hablarles en inglés

Cantar canciones para niños en inglés

Recordarles palabras básicas en inglés (como los colores, frutas, animales)

Ver películas juntos en este idioma

Jugar a juegos en inglés para niños

Y cualquier otra actividad en la que podáis introducir algunas palabras en el idioma anglosajón. Los niños son verdaderas esponjas y cuanto más naturalicemos el estudio más fácil lo absorberán. A partir de los 4 años podemos ir ayudándolos con otras cosas que disten de la educación tradicional. Si lo intentas no te arrepentirás.

Inglés para niños de primaria y preescolar

Si de verdad quieres que tus hijos sean unos maestros en la materia, no está de más considerar clases de inglés para niños extraescolares. Especialmente teniendo en cuenta que en las escuelas nadie se sale del modelo de educación tradicional: libros, ejercicios, exámenes y memorizar.

La evidencia demuestra que para alcanzar el éxito con el estudio del inglés otro tipo de educación es posible. Una con la que el niño disfrute y saque a relucir sus habilidades y su creatividad. Una educación basada en aprender a través del juego, que es lo que los niños siempre van a buscar. Como referente de este tipo de educación encontramos a academias como Novakid, una escuela de idiomas internacional con la que los niños siempre se quedan con ganas de más. Cuentan con una clase de prueba gratuita y sin duda te animamos a probar.

Junto a las clases de inglés para niños extraescolares, te recomendamos exponer a los pequeños al uso de un inglés para niños “más real”. Podéis conseguir esto forjando amistades con niños extranjeros, eligiendo destinos en los que se hable inglés para vuestras vacaciones, o animándoos a participar en intercambios cuando sean un poco más mayores.

Lo importante en todas estas opciones, y lo que de verdad determinará que tu hijo pueda dominar el inglés con facilidad, será la práctica de la conversación. Muchos creemos saber inglés hasta que nos enfrentamos a una conversación real. Pero practicando el speaking desde pequeñitos, en el futuro tu hijo no se tendrá que preocupar. Y estamos convencidos de que siempre os lo agradecerá.