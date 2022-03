Un hombre acumula treinta detenciones por "simpas" en bares de Zaragoza

Un hombre de 47 años, que ha acabado en prisión provisional, acumula una treintena de detenciones en Zaragoza por negarse a pagar las cuentas en los bares y restaurantes donde come.



Este hombre, Antonio Miguel G.M., ha sido detenido en la capital aragonesa después de su último "simpa", el pasado día 9, según han explicado desde Policía Nacional.



Se le imputan delitos leves de estafa, puesto que lo consumido varía entre los 13 y los 97 euros, pero se ha decretado la prisión provisional porque el hombre no aportaba domicilio conocido ni fiabilidad de presentarse ante el juez cuando fuera requerido.



En el último mes ha sido detenido ocho veces, pero suma una treintena desde su primer "simpa" en 2016.



De hecho, en enero de 2018 la Audiencia de Zaragoza le condenó a una multa de tres euros diarios durante tres meses por un delito leve de estafa al no abonar una consumición que ascendía a 49 euros.



En su último "simpa", Antonio Miguel G.M. se negó a abonar la cuenta de la cena, de casi 60 euros, y los responsables del local llamaron a la Policía, que habló con él. Dijo que no llevaba dinero y que no tenía intención de pagar, por lo que lo detuvieron por un delito leve de estafa.



Desde la Policía Nacional indican que se han realizado más intervenciones con esta persona en el último mes, aunque los perjudicados no quisieron interponer denuncia y perdonaron la deuda.

