Injerto capilar en mujeres, una solución más allá de lo estético

La alopecia es una enfermedad que provoca la pérdida de cabello y que puede manifestarse tanto en hombre como en mujeres. Dentro de esta patología existen diferentes tipos dependiendo de los factores que la provocan.

Del estudio personalizado de estos depende el tratamiento a seguir de cara a eliminar las calvas y sobre todo a lograr que el pelo vuelva a crecer a un ritmo natural y sin más pérdidas.

El injerto capilar en Sevilla que se realiza en la Clínica Estética Mayte Garrido cumple con estas premisas y cuenta con todas las autorizaciones clínico-sanitarias que requieren este tipo de intervención.

¿Qué es un injerto capilar?

El injerto capilar es un procedimiento en el cual se extrae pelo de zonas conocidas como dadoras y que se implanta donde la alopecia ha hecho presencia. Hay que tener en cuenta que no solo aparece en el cuero cabelludo, puesto que según su tipo es fácil que también lo haga en las cejas y el pubis.

Existen dos técnicas para efectuar esta cirugía, la de tiras foliculares o FUT y la de unidades foliculares o FUE, y ambas con el mismo buen resultado, con lo cual el uso de una u otra dependerá de las características personales.

Antes de proceder a hacer un injerto es preciso que se haga un completo estudio tanto del grado de calvicie como del estado de la zona donante, ya que esta debe ser aquella que garantice que el cabello extraído va a conservar sus capacidades de crecimiento.

Los injertos capilares, aun siendo un procedimiento quirúrgico, se realizan de manera ambulatoria y bajo anestesia local. La duración depende de la técnica usada, del tiempo necesario para preparar el implante y de su inserción.

Por supuesto, la cantidad a injertar es otro factor que tener en cuenta y que en el caso de ser mucha puede conllevar que el tratamiento se efectúe en varias sesiones.

El postoperatorio no tiene ninguna particularidad más allá del reposo normal de cualquier cirugía menor, la higiene normal con uso de los productos indicados y las visitas al especialista para que compruebe la correcta adaptación del vello.

El pelo que se consigue hoy en día con los injertos tiene una apariencia totalmente natural, sin el aspecto “muñeca” que antes suponía, y la misma densidad una vez ha crecido.

Además, es un pelo que tiene las mismas características que el no injertado con lo cual no tiene por qué perderse ni antes ni después, puesto que va a seguir el ciclo vital que tenía antes de sufrir la alteración.

La importancia de acabar con la alopecia mediante un injerto capilar va más allá de la estética, ya que las mujeres que la padecen pueden sufrir problemas de autoestima y sociabilidad.

Estas técnicas de recuperación capilar no son adecuadas ante alopecias provocadas por quimioterapia, queloides, carencia de zona donadora o calvicie total en mujeres por otros motivos. De ahí la importancia de contar con un equipo de expertos que dejen claro desde el primer momento si es posible, o no, y que no den falsas esperanzas.