CCOO y Podemos piden anular el resultado y que Chanel no vaya a Eurovisión

La polémica por el sistema de elección del Benidorm Fest ha llegado al Congreso con las preguntas que registra hoy Unidas Podemos -a través de Galicia en Común, su marca en la comunidad autónoma-, mientras que CCOO en RTVE ha exigido a la dirección "dejar sin efecto" la designación de Chanel como representante en Eurovisión por el mayor peso del voto jurado que el de los telespectadores.



Para CCOO, según un comunicado, "urge aclarar las irregularidades" que a su juicio han jalonado el proceso de elección mediante un sistema que incluyó votos telemáticos del público, que se habían decantado por las gallegas Tanxugueiras, y la decisión de un jurado de cinco personas cuyos votos valían el 50% del total, lo que ha levantado una enorme polvareda en redes sociales que ahora se concreta en estas iniciativas políticas y sindicales.



Creen que estas "irregularidades" son "tan notables que se debería dejar sin efecto la elección de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión", y han pedido a las direcciones implicadas "aclarar, de manera urgente, cómo y quién seleccionó al jurado del Benidorm Fest" y que se hagan públicas las actas de las votaciones y las incidencias registradas.



Al margen de felicitar a los trabajadores del ente por su "excelente trabajo" en este concurso, que creen que debe "servir de punto de arranque para la RTVE que necesitamos", el sindicato reclama "aclarar urgentemente las relaciones entre miembros del jurado y la cantante Chanel Terrero" y si hay conflicto de intereses, después de haberse publicado que una de sus miembros, la coreógrafa Miryam Benedited, la conocía desde hace años y habían trabajado juntas.



UP PIDE ATENDER EL VOTO POPULAR



Por su parte, Unidas Podemos, a iniciativa del diputado Antón Gómez Reino, registrará a lo largo del lunes en el Congreso de los Diputados unas preguntas parlamentarias en las que defenderán que "es deber de un organismo público atender las quejas de la población que no se siente representada por esta decisión" y que "el voto popular debe contar de verdad".



En línea con CCOO, reclaman "hacer públicos los criterios de valoración para la composición del jurado, la puntuación detallada de cada uno de ellos según las reglas y los criterios de valoración" para la puntuación final, según un comunicado de la formación.



También reclaman información sobre supuestos fallos en el sistema de votación de mensajería instantánea que habrían provocado problemas a la hora de enviar las votaciones.



EL PP: LAS NORMAS SON PARA CUMPLIRLAS



También ha terciado en la polémica la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, quien preguntada por los medios en el Congreso ha opinado sobre la victoria de Chanel que "si ha ganado es porque al final las normas son para cumplirlas", aunque ha confesado que su favorita era otra, lo cual "no tiene nada que ver", ha matizado.



"Se está hablando mucho de Benidorm Fest y eso es positivo, luego cada uno tendrá su gusto", ha dicho.



El pasado sábado, Chanel se alzó con el triunfo para representar a España en Eurovisión, por delante de la gran favorita de partida, Rigoberta Bandini y su canto a la maternidad y la libertad del cuerpo femenino, "Ay Mama", a tan solo 5 puntos de diferencia, y a 6 las Tanxugueiras (ganadoras del voto de los espectadores) y "Terra".



Por detrás quedaron los artistas Rayden, Blanca Paloma, Varry Brava, Xeinn y Gonzalo Hermida.

