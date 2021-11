La justicia defiende el ejercicio periodístico frente a Eliminalia

El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona ha desestimado la demanda de juicio ordinario presentada por Eliminalia contra Crónica Global Media SL, editora del periódico ‘Crónica Global’, contra su directora Cristina Farres, y contra el periodista Xavier Salvador.

Eliminalia solicitaba que se declarara la vulneración, por parte de los demandados, del derecho al honor por la publicación del artículo titulado “Protéjanse de Eliminalia” publicado el 9 de marzo de 2020.

La sentencia indica que “el artículo en cuestión es, fundamentalmente, un artículo de opinión donde se incluyen algunas informaciones que el periodista considera de interés para apoyar su opinión”.

Añade que en el artículo “se viene a indicar que Eliminalia trata de eliminar determinado contenido de la red que sus clientes no quiere que esté y que, en muchas ocasiones, cuando no es posible porque va en contra del principio del derecho a la información utiliza determinados elementos de presión. A lo que añade que la empresa ha tenido negocios no muy claros y que las entradas que realmente se pueden eliminar, se pueden eliminar con la simple petición al medio o a Google sin que sea necesario acudir esa empresa. Por ello es por lo que el actor entiende que tanto los medios como los particulares se tienen que proteger de Eliminalia".

Y concluye que “esto es una simple opinión incardinada en un apartado de opinión" y que "hay que entenderlo como tal y de ahí el título y el último inciso del artículo. Esto, en sí, como el conjunto del artículo, por mucho que sea molesto o hiriente para el actor no es una injuria ni un atentado a su honor sino la opinión que tiene el periodista a raíz de su experiencia con Eliminalia”.

Por ello, señala que no “se observa intromisión en dicho derecho por estar amparadas todas las manifestaciones en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho a la información”.

“El texto”, agrega, “es un artículo de opinión que el periodista en consonancia con el medio decidió escribir para informar a la opinión pública y al resto de medios como actúa una empresa como Eliminalia ya que no se dedicaba a pedir la eliminación del contenido, sino que, cuando le decían que no era posible, les enviaba reiterados faxes y llamadas”.

