Un millar de personas se manifiesta para defender el tren como medio ecológico

Cientos de personas se han manifestado en Madrid este domingo, Día Internacional del Cambio Climático, para exigir que el Gobierno acometa un "giro radical" en su política de transporte y demandar una red ferroviaria "pública y social" que "vertebre" el territorio de España y que "enfríe el planeta" en el contexto del cambio climático.



"Menos AVE y más regionales" y "gobierne quien gobierne lo público se defiende" son algunas de las proclamas lanzadas en esta manifestación convocada por la Coordinadora Estatal por el tren público, social y sostenible; Alianza por el Clima; Rebelión por el Clima y Juventud por el Clima, con el apoyo de decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas, como Unidas Podemos.



Galicia, Cataluña, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia y Andalucía son los puntos desde donde han acudido los participantes de esta marcha -5.000 según la organización y 1.300 según Delegación del Gobierno- que ha transcurrido desde Tirso de Molina hasta Atocha.



El portavoz de la citada Coordinadora estatal, José Luis Ordóñez, ha explicado a los medios que a lo largo de la semana ha habido actividades y actuaciones "por todo el territorio" del país, que han culminado este domingo "con una manifestación unitaria estatal para tratar de hacer que el Gobierno" de coalición de PSOE y Unidas Podemos "gire en su política de transporte de una forma radical".



Piden, así, que el tren "ocupe el lugar que le corresponde en estos momentos de transición ecológica y de emergencia climática", ya que el ferrocarril, la bicicleta y los trayectos a pie son los tres medios "fundamentales" en esta tesitura, mientras que deberían ser "complementarios" la aviación, el barco y la carretera, que "prácticamente es universal en España".



"Una de las cosas que más nos ha llamado la atención de las decisiones del Gobierno ha sido que en la pandemia, en el momento del confinamiento, mientras que Alemania mantuvo todos los servicios ferroviarios, sobre todo los de cercanías y los regionales, aquí lo retiraron, dejaron muy poquitos trenes y de hecho todavía no se ha recuperado el servicio ferroviario que había antes de la pandemia", ha subrayado también Ordóñez.



Ha apuntado que "como mínimo" habría que restablecer esa situación, pero además "hay que incrementar los servicios de cercanías e incluso abrir redes de cercanías en lugares donde no hay", como Córdoba o Valladolid, porque en esas zonas también "hay necesidad de un transporte masivo de personas para poder acudir al trabajo y al estudio".



Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Unidas Podemos, ha dicho antes de iniciar la marcha: "creemos que un país que presume de su tren de alta velocidad y que saca pecho del tren de alta velocidad tiene también que responder al tren convencional, que es el que utilizan el 95 por ciento de los usuarios de nuestro país".



"No puede ser que apostemos por el tren de alta velocidad que al final beneficia o sirve para el negocio y digamos las comisiones de ciertos representantes del estado y de ciertos negocios de amiguetes de políticos, y mientras el conjunto de la población española no tenga la manera de vertebrar el territorio y unir desde Asturias hasta Extremadura hasta Galicia", ha terciado Verstrynge, acompañada por el diputado Juan López de Uralde, el portavoz Pablo Fernández y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.



Por ello, era "importante" para Unidas Podemos estar en esta movilización, porque "uno de los ejes principales" de la formación "de cara a los dos años que vienen va a ser también escuchar esas demandas y esas reclamas que hace el mundo rural", ha añadido.



Tanto la secretaria de Organización de Unidas Podemos como Pablo Fernández han sido preguntados por lo ocurrido en torno a Alberto Rodríguez, pero han coincidido en señalar que hoy es "el momento de hablar de todos los problemas que tiene la España vaciada" y que hay "muchos sitios para poder hablar" de ese asunto "en los próximos días".



Por su parte, Juan López de Uralde ha subrayado que "a pesar de las negociaciones internacionales, a pesar de los gobiernos, a pesar de las leyes, la sociedad es imprescindible que la sociedad se movilice para conseguir alcanzar ese objetivo de no superar las temperaturas por encima de un grado y medio y no hay mejor forma de hacerlo que defendiendo una movilidad sostenible", porque el transporte es "en este momento el sector que más está aumentando sus emisiones contaminantes".



La protesta ha concluido frente a la estación de Atocha, donde se ha leído un manifiesto para enumerar las reclamaciones y en el que los convocantes han censurado que "los sucesivos gobiernos" del PP y PSOE "han realizado una política de transporte orientada" a su "privatización", destinando "ingentes cantidades de dinero a la construcción de líneas de alta velocidad", que tienen un gran "impacto ambiental y energético" y han promovido el "aislamiento" de las zonas rurales.

