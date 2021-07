Condenan a 14 años de cárcel al líder opositor bielorruso Viktor Barbariko

El Tribunal Supremo de Bielorrusia condenó hoy a 14 años de prisión al empresario Viktor Babariko, exaspirante a la Presidencia del país el año pasado, y uno de los principales líderes de la oposición al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.



Los jueces declararon a Babariko, en prisión preventiva desde del 18 de junio de 2020, culpable de recibir sobornos de gran cuantía y lavado de dinero, en un juicio que se celebró a puerta cerrada.



El opositor, de 57 años, declarado preso político por organizaciones de derechos humanos, fue detenido cuando recolectaba firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de agosto de 2020.



Un centenar de personas se acercó a la sede del Tribunal Supremo para expresar su respaldo a Babariko, y solo a una pequeña parte de ellas se le permitió en ingreso a la sala donde se dio lectura la sentencia.



"No puedo declararme culpable de delitos que no he cometido. No siento vergüenza ante mi familia porque no he cometido ninguna ilegalidad", dijo Babariko la semana pasada en la audiencia en la que el juicio quedó visto para sentencia.



La Fiscalía General de Bielorrusia había solicitado una pena de 15 años para el opositor.



"La cruel farsa del sistema judicial bielorruso ha quedado en evidencia con la condena, que muestra que el régimen de Lukashenko no detiene ante nada para conservar el poder", señaló en Twitter la embajada de Estado Unidos en Minsk.



A su vez, la líder la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, calificó de "demencial" en su cuenta de Telegram la condena a Babariko, una "persona que decidió dedicarse a la política y se convirtió en uno de los líderes que despertaron al país de un prolongado letargo".