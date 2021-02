Johnson anuncia una desescalada gradual que dependerá de la vacuna

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará este lunes una desescalada gradual de las restricciones contra la pandemia en Inglaterra cuyo avance dependerá a cada paso de la efectividad del programa de vacunación para reducir hospitalizaciones y muertes.



Johnson debatirá por la mañana con su gabinete esa hoja de ruta, basada en los últimos datos disponibles sobre la evolución del virus, y la expondrá más tarde en el Parlamento -en torno a las 15:30 GMT- y en una rueda de prensa, avanzó en un comunicado su despacho oficial de Downing Street.



El primer paso de ese plan se dará el 8 de marzo, según confirmó el Gobierno, que ya ha expresado que espera comenzar a reabrir los colegios ingleses en esa fecha.



"Voy a establecer una hoja de ruta que nos saque del confinamiento con cautela. Nuestra prioridad siempre ha sido que los niños vuelvan a la escuela, algo que sabemos que es crucial tanto para su educación como para su salud mental y física", afirmó Johnson.



Su plan para relajar las restricciones buscará equilibrar "factores sanitarios, económicos y sociales", puntualizó Downing Street.



Aunque no se han adelantado más detalles sobre las etapas de la desescalada, el Ejecutivo ha indicado que "en los espacios al aire libre se corren menos riesgos que en interiores", por lo que serán las actividades en el exterior las que primero volverán a estar permitidas.



Para juzgar en cada momento si se cumplen las condiciones para dar un paso más en la desescalada, el Gobierno ha establecido cuatro criterios.



Se comprobará que la vacunación "continúa con éxito" y que las inyecciones "son suficientemente efectivas para reducir hospitalizaciones y muertes".



También que "las tasas de infección no amenazan con incremento de las hospitalizaciones que suponga una presión insostenible para el sistema público" y que eventuales nuevas variatnes del SARS-CoV-2 no pongan en riesgo la inmunidad adquirida con las vacunas.



"Nuestras decisiones se tomarán en base a los últimos datos disponibles en cada paso, y seremos precavidos para no retroceder en los progreso que hemos alcanzado hasta ahora con los sacrificios que todos y cada uno de vosotros habéis hecho", afirmó el primer ministro.



Las muertes por coronavirus se han reducido un 27,4 % en los últimos siete días, según las cifras oficiales publicadas este domingo, cuando se registraron 215 nuevos fallecidos y 9.834 contagios.



Hasta el momento se han administrado 17,58 millones de dosis de alguna de las vacunas contra la covid-19, mientras que 615.148 personas en el Reino Unido ya han recibido las dos inyecciones preceptivas por ahora.



Johnson aseguró este domingo que el avance del programa de inmunización va a permitir que todos los adultos del país hayan recibido una invitación para vacunarse antes de que termine el mes de julio.



Ese calendario adelanta en dos meses las previsiones que hacía hasta ahora el Gobierno, que espera además que para el 15 de abril puedan haber recibido también una dosis los mayores de 50 años.