Bill Gates pide a los países ricos que den vacunas gratis a los países más necesitados

El fundador de Microsoft, Bill Gates, implicado con su fundación en la financiación de vacunas contra el coronavirus para el mundo en desarrollo, pidió este jueves que los países ricos hagan contribuciones para que los beneficiarios las reciban de forma gratuita.



"Los países ricos pueden hacerlo. Es por su interés porque al final de la pandemia el mundo volverá a la normalidad", explicó Gates en una entrevista a la emisora francesa France Info.



El multimillonario estadounidense, que a través de la Fundación Bill y Melinda Gates es uno de los promotores de la Alianza para la Vacunación (GAVI), que reúne a países y a socios privados, justificó la iniciativa porque "hay un problema de igualdad" en el mundo a la hora de tener acceso a las vacunas, a las de la covid como al resto.



Esa desigualdad - dijo - se va a traducir en que la vacunación en los países pobres "tardará un cierto tiempo".



Preguntado sobre si esas vacunas deberían ser gratuitas para esos países pobres, dijo que "por supuesto".



Gates hizo notar que por eso se ha lanzado el programa COVAX, en el que participa su fundación pero también muchos Estados con el objetivo de financiar 1.200 millones de dosis para 92 países que cumplen una serie de condiciones. Se trata de conseguir allí una cobertura del 20 % de la población para finales de año.



Para ilustrar esas desigualdades, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, contó este miércoles que el 75 % de las vacunas que se han inoculado se concentran en sólo diez países.



Sobre los rumores que han circulado - en algunos casos propagados por personalidades conocidas - de que el interés de Gates por las vacunas es instalar chips debajo de la piel para hacer un seguimiento masivo a las personas, el fundador de Microsoft no solo los desmintió tajantemente, sino que aseguró que no tiene "ninguna idea" de cómo han surgido.



Subrayó que él no está implicado en nada que tenga que ver con poner chips bajo la piel y que su fundación se dedica a promover la vacunación contra diversas enfermedades.