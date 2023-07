Detienen a un hombre que lanzó un cóctel molotov contra el mausoleo de Lenin

Cargando el reproductor....

Un hombre que lanzó un cóctel molotov contra el mausoleo de Vladímir Lenin, situado en la plaza Roja de Moscú, fue detenido por agentes de seguridad.



"El incidente se produjo anoche sobre las 22.00 horas. Un hombre que no parecía estar en sus cabales se acercó al mausoleo de Lenin y le arrojó una botella con líquido inflamable", dijo un portavoz de la Policía a la agencia oficial rusa TASS.



Agregó que el cóctel molotov no estalló por lo que el mausoleo no sufrió daño alguno.



Contra el detenido se abrió un expediente administrativo por desacato a la autoridad y se estudia incoar un caso penal por gamberrismo.



El mausoleo donde se expone la momia del líder bolchevique y fundador del Estado soviético es uno de los principales atractivos turísticos de la plaza Roja.