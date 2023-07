Perú presenta un plan de acción para proteger la ciudad de barro más grande de América

Cargando el reproductor....

El Ministerio de Cultura de Perú presentó este sábado un plan de acción para proteger el yacimiento arqueológico prehispánico de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, con la finalidad de preservar y conservar el sitio que es considerado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, informó la institución en un comunicado.



"Queremos un turismo responsable. Que todos sumemos en la conservación, respetando, identificándonos con nuestro patrimonio y orgullosos de ser herederos de una cultura milenaria, para tener mejores ciudadanos. Vamos a seguir limpiando, trabajando de la mano, porque solos no podemos, debemos trabajar unidos", señaló la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en su visita al sitio.



El "Plan de Acción para la protección del Complejo Arqueológico de Chan Chan" fue publicado este viernes en el Diario Oficial El Peruano a través de una resolución ministerial, y tiene como objetivo general conformar una herramienta de gestión a través de la priorización de actividades para fortalecer su gestión, protección, recuperación, difusión y uso social.



Chan Chan, que significa "Gran Sol" o "Sol Esplendoroso", fue la capital de la cultura prehispánica Chimú (siglos XII y XV) y ocupa un área de más de 20 kilómetros cuadrados, por lo que es considerada la ciudad de barro más grande de América.



Está conformada por recintos amurallados y pirámides de adobe, con estrechas calles y amplias plazas y terrazas, palacios, casas y murallas recubiertas de relieves y grabados, en su mayoría con motivos marinos.



Urteaga visitó este sábado el yacimiento, ubicado en la región de La Libertad, al norte del país, para presentar dicho plan y encabezar la jornada de limpieza impulsada por la participación ciudadana, junto a los voluntarios del Proyecto Nacional Bicentenario y colectivos de la región, donde se recolectó más de una tonelada de residuos sólidos.



"Lamentablemente siguen botando basura en lugares que no deben, siguen poniendo en riesgo los monumentos. Venden lotes donde no deben, pero eso ya está judicializado y nosotros siempre ganamos, porque nuestro patrimonio es intangible. Vamos a hacer frente a todas las invasiones", indicó la ministra.



Explicó que por esta razón han aprobado este plan de acción, que se suma al “Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan”, y que contempla acciones que involucran a diversas entidades, como el Ministerio de Ambiente, el gobierno regional y local.



La jornada de limpieza fue organizada por la Dirección de Participación Ciudadana de la Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural y tuvo como finalidad mantener limpio el paisaje cultural del principal atractivo turístico de la región y sensibilizar a la comunidad en general.



El ministerio añadió en el comunicado que este lugar se había convertido en "un botadero informal por algunos malos ciudadanos y que fue necesario el uso de maquinaria pesada para poder retirar gran cantidad de basura y desmonte".



La zona arqueológica de Chan Chan fue incluida en el año 1986 en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, donde también se encuentran otros reconocidos destinos de Perú como Machu Picchu, las líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, o la ciudad de Cuzco.