La OTAN prorroga un año el mandato de Stoltenberg como secretario general de la Alianza

Los Estados miembros de la OTAN prolongaron este martes un año el mandato del noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza, de modo que seguirá al frente de la organización transatlántica hasta el 1 de octubre de 2024.



"Honrado por la decisión de los aliados de la OTAN de extender mi mandato como secretario general hasta el 1 de octubre de 2024", escribió Stoltenberg en su perfil de la red social Twitter.



El ex primer ministro noruego añadió que el vínculo transatlántico entre Europa y Norteamérica "ha garantizado nuestra libertad y seguridad durante casi 75 años".



"En un mundo más peligroso, nuestra Alianza es más importante que nunca", aseguró.



Fuentes aliadas ya habían adelantado a EFE la semana pasada que Stoltenebrg seguiría un año más al frente de la Alianza. Entonces, detallaron que la renovación no era todavía oficial, si bien estaba "avanzadísima".



De hecho, ya señalaron que el anuncio oficial de la renovación se produciría esta semana si no había imprevistos.



En un comunicado, la OTAN señaló que la decisión tomada hoy en el Consejo del Atlántico Norte, que reúne a los Estados miembros, será respaldada por los líderes de los países aliados en la cumbre de Vilna, que se celebra el 11 y 12 de julio.



La Alianza agregó que los aliados "agradecieron al secretario general por su liderazgo y compromiso, que ha sido crítico para preservar la unidad transatlántica ante desafíos sin precedentes para la seguridad".



Antes de la renovación, el mandato del político noruego al frente de la organización transatlántica concluía el próximo 30 de septiembre.



Durante los últimos meses se debatía si los países de la OTAN elegirían un sucesor o se decantarían por extender el mandato de Stoltenberg una vez más.



Finalmente, los Estados miembros de la Alianza han acordado que Stoltenberg siga un año más como secretario general de la OTAN, cargo que ocupa desde octubre de 2014.



En esos casi nueve años, se ha renovado su mandato varias veces. De hecho, la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, indicó en Twitter que la renovación de Stoltenberg como secretario general anunciada hoy es la cuarta.



Pese a la renovación, Stoltenberg había asegurado durante las últimas semanas que no buscaba una nueva extensión de su mandato.



No obstante, el pasado 15 de junio también admitió que es "responsable de todas las decisiones que esta Alianza tiene que tomar, excepto de una, y esa es la que trata sobre mi futuro".



"Eso corresponde decidirlo a los 31 aliados", manifestó entonces.