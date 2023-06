La OTAN se encamina a renovar un año más a Stoltenberg como secretario general

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, seguirá un año más al frente de la Alianza, según confirmaron este jueves a EFE fuentes aliadas, que aseguraron que la renovación no es todavía oficial, pero está "avanzadísima" y se anunciará la próxima semana si no hay algún imprevisto.



El actual mandato del político noruego al frente de la organización transatlántica concluye el próximo 30 de septiembre y durante los últimos meses se debatía si los países de la OTAN elegirían un sucesor o se decantarían por extender el mandato de Stoltenberg una vez más.



Finalmente, los Estados miembros de la Alianza han acordado que Stoltenberg siga un año más como secretario general de la OTAN, cargo que ocupa desde octubre de 2014. En esos casi nueve años, se ha renovado su mandato varias veces.



Se espera formalizar la decisión de que Stoltenberg siga doce meses más al frente de la organización transatlántica a mediados de la semana que viene, cuando la OTAN tiene previsto publicar un comunicado para anunciar su continuación en el cargo, según las fuentes.



Aunque el mandato de Stoltenberg se prolongará un año, hasta el 30 de septiembre de 2024, las fuentes indicaron que se aspira a llegar a la cumbre de líderes de la OTAN de Washington, en julio del año próximo, con un sucesor ya consensuado.



"Si se consensúa un sustituto de Stoltenberg de cara a esa cumbre, se llegaría con un candidato cerrado", señalaron las fuentes.



Pese a la renovación, Stoltenberg había asegurado durante las últimas semanas que no buscaba una nueva extensión de su mandato.



No obstante, el pasado 15 de junio también admitió que es "responsable de todas las decisiones que esta Alianza tiene que tomar, excepto de una, y esa es la que trata sobre mi futuro".



"Eso corresponde decidirlo a los 31 aliados", manifestó.