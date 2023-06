Rusia denuncia un ataque ucraniano contra el puente de Chongar entre Jersón y Crimea

Las autoridades rusas en Crimea y Jersón denunciaron hoy un bombardeo ucraniano, supuestamente cometido con misiles británicos de largo alcance Storm Shadow, contra el puente de Chongar, que une las dos regiones ucranianas anexionadas por Rusia.



"Por la noche, fue golpeado el puente de Chongar. No hubo víctimas. Por el momento, los expertos en explosivos están realizando un examen para evaluar el tipo de munición", escribió el jefe de la península de Crimea, Serguéi Axiónov, en su canal de Telegram.



El gobernador interino impuesto por Rusia en la provincia sureña de Jersón, Vladímir Saldo, aseguró no obstante en la misma aplicación de mensajería que, según una evaluación preliminar, "se utilizaron misiles británicos Storm Shadow".



El político habló no de un puente sino de "puentes" atacados cerca de Chongar, en la frontera administrativa entre Jersón y Crimea.



En el sector de Chongar hay dos puentes automovilísticos en paralelo, uno de ellos en desuso, y uno ferroviario.



Se trata de la ruta más corta desde Crimea a Melitópol y más allá hacia el frente sur, donde las tropas ucranianas efectúan actualmente una contraofensiva para tratar de cortar el corredor terrestre de Rusia en el mar de Azov.



Saldo explicó que la calzada de la carretera en los puentes resultó dañada, por lo que el tráfico ha sido suspendido.



En las fotografías que facilitó el gobernador se puede ver grandes boquetes por el impacto de los misiles, uno de los cuales agujereó completamente la calzada, de manera que se puede ver el agua del mar de Syvach en el estrecho de Chongar.



"Los terroristas de Kiev quieren intimidar a los residentes de Jersón, sembrar el pánico entre la población, pero no podrán hacerlo. Somos capaces de reparar puentes rápidamente: el paso de automóviles se restablecerá en un futuro muy cercano", aseguró Saldo.



Añadió que la comunicación entre ambas regiones continúa funcionando y se está organizando una ruta alternativa para los vehículos.



Aseguró además que el ataque no quedará sin respuesta: "tenemos una respuesta para cada paso del enemigo", recalcó.



El gobernador visitó poco después el puente atacado, y subrayó en un vídeo publicado en su canal de Telegram que el ataque contra los puentes de Chongar es "una nueva acción sin sentido del régimen de Kiev llevada a cabo por instrucciones de Londres".



"Esto no afectará de ninguna manera la marcha de la operación militar especial; hay otras vías terrestres hacia Crimea", recalcó.



Advirtió además de que si alguien intenta aprovechar la situación para subir los precios de los alimentos los regulará por decreto.



Tanto Saldo como Axiónov pidieron calma a los ciudadanos.



Desde el atentado que el pasado octubre dañó del emblemático puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, la península es objeto de frecuentes ataques con drones y misiles.