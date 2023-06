Otras nueve mujeres demandan al cómico Bill Cosby por agresión sexual

Nueve mujeres presentaron una demanda por agresión sexual en un tribunal de distrito en Nevada (EE.UU.) contra el cómico Bill Cosby, que en 2018 fue el primer famoso encarcelado por abusos sexuales en la era del "Me too".



Cosby (85 años), que salió de la cárcel en 2021 después de que un tribunal anulara su condena, pudo haber utilizado su "enorme poder, fama y prestigio" para quedarse a solas y agredir sexualmente a las víctimas, según la demanda presentada ayer, miércoles, y recogida hoy por la prensa estadounidense.



De acuerdo con el relato de las demandantes, el también actor las drogó y emborrachó para luego agredirlas sexualmente en diferentes casos sucedidos entre 1979 y 1992 dentro de casas, camerinos y hoteles ubicados en las ciudades de Las Vegas y Reno (Nevada, EE.UU.), así como en las cercanías del Lago Tahoe.



Esta demanda llega semanas después de que el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, firmara un proyecto de ley que eliminaba el plazo de dos años para que los adultos denunciaran casos de abusos sexuales.



Una modificación que se engloba dentro de las llamadas "leyes retrospectivas", que también se han aplicado en estados como el de Nueva York, donde en diciembre otras cinco mujeres denunciaron al cómico tras abrirse la posibilidad para que víctimas de delitos sexuales pudieran acudir a la Justicia aunque los casos hubieran prescrito.



"Resulta interesante que estas 'ventanas retrospectivas' se estén abriendo solo en los estados donde residen muchas de las demadantes del señor Cosby. Hay que preguntarse: ¿Quién las está financiando a ellas y a los legisladores?", esgrimió el portavoz del protagonista de "The Cosby Show", Andrew Watt, en declaraciones a la revista Variety tras conocerse la nueva demanda.



En junio de 2022, un tribunal de California, en virtud de otra ley que suspendía la prescripción de demandas por abusos sexuales, declaró culpable a Cosby por agredir sexualmente en 1975 a una menor de edad dentro de una de las habitaciones de la conocida Mansión Playboy (Los Ángeles, California).



Más de 60 mujeres han denunciado conductas inapropiadas a lo largo de la carrera de Bill Cosby, quien ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en la primera celebridad encarcelada en la era del "MeToo".



Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima.



Tras su salida de la cárcel, el cómico había expresado su intención de actuar en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y también pretendía encabezar una campaña por la "reforma de la Justicia" y el "sistema penitenciario" basada en sus propias experiencias.