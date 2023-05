Suiza aprueba el envío de 25 tanques Leopard 2 a Alemania

El Gobierno suizo aprobó el envío de 25 carros de combate Leopard 2 a Alemania, tras la petición realizada a finales del pasado mes de marzo por dos ministros germanos que garantizaron que los tanques no serán reenviados a Ucrania, informó hoy el diario local Blick.



El Consejo Federal (Ejecutivo) aprobó en su reunión del miércoles este envío de tanques, fabricados en Alemania y desclasificados por el ejército helvético, al país vecino, que debido al envío de armamento a Ucrania está buscando en naciones como Suiza fuentes alternativas de suministro para su defensa.



Los ministros de Economía y Defensa de Alemania habían solicitado a las autoridades helvéticas que devolviesen los carros de combate una vez declarados en desuso a la empresa alemana que los había fabricado, Rheinmetall.



Los interlocutores alemanes se comprometieron a no transferir estos carros de combate a Ucrania, sino a conservarlos para poder utilizaros en su país o en otros miembros de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) o de la Unión Europea (UE).



La tradicional posición neutral de Suiza en el ámbito internacional no permite autorizar la transmisión de armas suizas a países en guerra (como Ucrania o Rusia en la actualidad), ni tampoco su venta a través de terceros.