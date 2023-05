Lavrov compara la expansión de la OTAN con las políticas de Hitler en el este de Europa

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, comparó hoy la expansión de la OTAN hacia el este con el deseo de Adolf Hitler de ocupar nuevos territorios en Europa oriental.



"Esencialmente, la expansión imprudente de la OTAN refleja las mismas intenciones que subyacen a la política del "Drang nach Osten" (Empuje hacia el este) de Hitler", dijo Lavrov en la 11ª reunión internacional de altos cargos en el área de la seguridad organizado por el Consejo de Seguridad de Rusia.



Lavrov sostuvo que Estados Unidos destruyó deliberadamente la arquitectura de seguridad europea, al prestar "especial atención a la creación de amenazas inaceptables para Rusia".



"Basta mencionar la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos hace más de 20 años, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, del Tratado de Cielos Abiertos", indicó en su discurso, televisado por la cadena pública Rossía-24.



Lavrov también acusó a EEUU y sus aliados de haber convertido a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) "en una estructura marginal" en el ámbito de la seguridad europea, y de haber tomado "durante mucho tiempo un curso de provocación con la expansión de la OTAN hacia el este".



Esto, afirmó el jefe de la diplomacia rusa, "es contrario a las promesas políticas hechas a los líderes soviéticos de no expandir la alianza ni una pulgada, y también, contrario a los compromisos asumidos al más alto nivel de no fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de los demás".



Según Lavrov, Occidente reveló sus "verdaderas intenciones en diciembre de 2021 cuando rechazaron las propuestas rusas de garantías de seguridad legalmente vinculantes para Rusia" para que la Alianza Atlántica se retirara de los países que se incorporaron a la OTAN desde 1997.



Asimismo, recalcó que actualmente Occidente no oculta su intención de infligir una "derrota estratégica" a Rusia y para ello utiliza "al régimen de Kiev, que está atiborrado con armas de la OTAN".



"Al mismo tiempo, parte de los suministros occidentales (de armas), y una parte cada vez mayor, se está extendiendo sin control por todo el mundo", aseguró.



Lavrov reiteró que los aliados de la OTAN están "de hecho y de iure directamente involucrados en el conflicto del lado de Kiev".



"Una línea tan irresponsable aumenta significativamente la amenaza de un choque militar directo entre las potencias nucleares", afirmó.



El ministro señaló que Rusia está enviando señales a las capitales occidentales sobre la inadmisibilidad de tal escenario, "pero estas señales son ignoradas o tergiversadas con fines propagandísticos".