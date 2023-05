El G7 define el arsenal nuclear de China como "preocupación para la estabilidad mundial"

Los líderes del G7 expresaron este viernes su inquietud por la acumulación de arsenal nuclear "sin diálogo" por parte de China, que dijeron supone "una preocupación para la estabilidad mundial y regional".



El Grupo de los Siete desveló esa posición en un comunicado conjunto al término de una cena de trabajo a puerta cerrada sobre diplomacia y seguridad, que se celebró en el primer día de la cumbre de mandatarios en Hiroshima.



"La acumulación acelerada de China de su arsenal nuclear sin transparencia ni diálogo significativo plantea una preocupación para la estabilidad mundial y regional", destacó el texto que hace referencia al Plan de Hiroshima como una posible hoja de diálogo.



En este sentido, los líderes del Grupo de los Siete instaron a China y Rusia a participar de manera sustantiva en foros multilaterales y bilaterales relevantes, en línea con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).



"El TNP debe definirse como la piedra angular del régimen mundial de no proliferación nuclear y la base para la búsqueda del desarme nuclear y los usos pacíficos de la energía nuclear", dijeron los líderes en dicho comunicado.



Los mandatarios de Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia cerraron así filas con respecto a este tratado, que entró en vigor en 1970 y que es mucho menos ambicioso que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, en inglés).



Este tratado, que no ha ratificado ningún miembro del grupo, contiene prohibiciones en el desarrollo, producción, posesión, uso o amenaza de uso de las armas nucleares, y busca mandar un mensaje más claro y contundente que el TNP.



Los líderes del G7 reafirmaron así su compromiso de "lograr un mundo libre de armas nucleares" y señalaron que el TNP "es la única forma" de lograrlo y celebraron la actuación de varios de los miembros del mismo, como son Estados Unidos, Francia y Reino Unido, al proporcionar datos sobre su capacidad armamentística nuclear.



"Reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo final de un mundo sin armas nucleares con seguridad para todos sin menoscabo, alcanzado a través de un enfoque realista, pragmático y responsable", destacó el texto.



El documento hace referencia a varios responsables que estarían actuando contra el orden mundial, en concreto, Rusia, por sus amenazas contra Ucrania, Corea del Norte, por el lanzamiento continuado de misiles, y China, a la que acusan de falta de transparencia en lo que se refiere a su armamento.



El Grupo de los Siete cuenta también con varias potencias nucleares como son Estados Unidos, Reino Unido y Francia y este primero tiene además armas desplegadas en otros dos de ellos: Alemania e Italia, mientras que Japón y Canadá forman parte del "paraguas" de protección nuclear de Washington.



Hiroshima (oeste de Japón), la primera ciudad en ser bombardeada con un arma nuclear el 6 de agosto de 1945, es la sede de la 49 reunión del Grupo de los Siete, donde los líderes buscarían mandar un fuerte mensaje por la paz y en contra de las armas nucleares en el contexto de la guerra de Ucrania.



En la sesión de este sábado las conversaciones podrían centrarse precisamente en China y en cuestiones de seguridad económica, y a la espera de que se confirme también el viaje en incógnita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.