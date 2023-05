El Ejército ruso traslada a ciudadanos ucranianos de la ocupada Zaporiyia

El ejército ruso está trasladando a ciudadanos ucranianos en la ocupada región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, hasta otras ciudades más alejadas del frente, ante el temor de que esta zona se vea afectada por una contraofensiva de Kiev.



"Los ocupantes rusos se han llevado a unos 300 residentes locales, incluidos niños, de los territorios de primera línea (de fuego) de la región de Zaporiyia, hasta Berdiansk en los últimos tres días", aseguró este jueves el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook.



Mientras, la resistencia ucraniana aseguró que, "bajo el pretexto de la evacuación de las áreas ocupadas temporalmente, los invasores rusos están llevando a los civiles a otros lugares, donde están desplegando sus equipos y unidades militares, para servirse de ellos", según las agencias locales.



Zaporiyia, junto a la vecina Jersón, así como Donetsk y Lugansk, en el este del país, han sido anexionadas por Rusia de forma unilateral el pasado mes de septiembre, pese a que el ejército de Moscú no ha logrado controlarlas del todo.



Además, en Zaporiyia se encuentra la mayor central nuclear de Europa, gestionada actualmente por los rusos y que ha sufrido varios ataques desde el inicio de la invasión, de los que ambos bandos se acusan mutuamente.



Según el parte castrense del Estado Mayor ucraniano, "los invasores rusos comenzaron a llevarse a niños y empleados del sector público de la ciudad de Kamianka-Dniprovska, en la región de Zaporiyia, hasta la ciudad de Berdiansk (en el extremo oriental de esa región) el 8 de mayo".



Precisaron además que los rusos "están sacando documentación, equipos informáticos y otras propiedades que han saqueado de Energodar, la ciudad satélite donde se ubica la planta de energía nuclear de Zaporiyia (ZNPP)".



"Las tiendas y farmacias están cerradas y las estaciones de servicio y los cajeros automáticos están vacíos" en toda la zona, aseguraron los militares ucranianos.



Por otra parte, el Centro Nacional de Resistencia (CNR) ucraniano, movimiento creado contra la invasión rusa, aseguró este jueves que "las autoridades de ocupación rusas no cuentan ya con financiación en la región de Zaporiyia".



Según informaron las agencias locales, el CNR precisó que Rusia ha dejado de financiar estas zonas ocupadas porque no cree que su "Ejército sea capaz de mantener el control sobre la región durante la próxima contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania".



El CNR especificó que el Kremlin hace más de dos meses que no abona los salarios a los funcionarios de la llamada “administración militar y civil” que "ha impuesto Rusia en las áreas temporalmente ocupadas de Zaporiyia".



Según fuentes del Centro Nacional de Resistencia, las autoridades de Moscú decidieron "bloquear esta financiación y no pagar a las autoridades de ocupación en vista de la situación en el campo de batalla".