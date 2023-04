Jens Stoltenberg subraya la importancia de la logística en la "guerra de desgaste"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó hoy la importancia de la logística en la "guerra de desgaste" que se está librando en suelo ucraniano y dijo esperar anuncios en esta dirección en la reunión hoy del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania.



"Quizás suene un poco más aburrido, pero la logística es extremadamente importante. Esto es ahora una guerra de desgaste, y una guerra de desgaste se convierte en una guerra de logística", declaró Stoltenberg a la prensa antes del inicio de la reunión.



En este sentido, acogerá con agrado todos los anuncios que puedan hacer hoy los aliados de la OTAN y socios relativos al apoyo adicional a Ucrania y no sólo en cuanto a nuevas plataformas, sino también "para mantener las plataformas existentes", subrayó.



"Creo que a veces subestimamos toda la logística necesaria sólo para disponer de carros de combate operativos", dijo.



Agregó, en este sentido, que "sólo para tener carros de combate se necesita una enorme cantidad de munición, combustible, remolques para poder trasladar equipamientos pesados como carros de combate, vehículos de recuperación".



Respecto al tipo de armamento que precisa Ucrania, Stoltenberg señaló que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se refirió ayer en su encuentro en Kiev a diferentes tipos de armas, incluyendo desde defensa antiaérea hasta blindaje pesado y cazas.



"Esta es la razón por la cual es tan importante reunirse aquí en Ramstein, para sentarse con los ucranianos y discutir en detalle cuáles son las necesidades, cuáles son las lagunas y cómo pueden los aliados de la OTAN y los socios en el grupo de contacto liderado por Estados Unidos garantizar que les proporcionamos el apoyo que necesitan lo antes posible", afirmó.



Stoltenberg recordó que ayer en Kiev reiteró que "el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica" y que todos los socios de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de la Alianza.



Pero el principal objetivo ahora, señaló, es, "naturalmente, garantizar que Ucrania prevalezca" y que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no gane la guerra", porque "sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir una adhesión".



El secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anfitrión del encuentro en Ramstein, agradeció en su intervención al comienzo de la reunión el hecho de que "muchos países están incrementando su producción de munición que Ucrania, necesita de manera tan urgente".



Austin aludió al nuevo paquete de ayuda estadounidense anunciado a comienzos de esta semana por un valor de 325 millones de dólares y resumió: "hasta el momento hemos aportado más de 35.000 millones de dólares en apoyo a la seguridad de Ucrania desde que empezó la invasión de Rusia a gran escala".



Asimismo, avanzó que los reunidos en Ramstein se centrarán en "tres aspectos clave: defensa aérea, municion y nuestros vecinos. Ucrania necesita urgentemente nuestra ayuda para proteger a su población, infraestructura y fuerzas de la amenaza de los misiles rusos", añadió el secretario de Estado de Defensa estadounidense.



Dijo que el grupo de contacto escuchará un informe sobre "la garantía a largo plazo de las defensas de Ucrania" y agregó: "todos sabemos lo que está en juego".