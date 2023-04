Obispo hongkonés viaja a Pekín pese a la polémica por el pacto entre el Vaticano y China

El líder de la Iglesia católica en Hong Kong, el obispo hongkonés Stephen Chow, viajará este lunes a China continental para reunirse con el presidente de la Asociación Patriótica Católica China (APC), no reconocida por el Vaticano.



El prelado será el primer obispo hongkonés -jefe de la Iglesia católica en la ciudad, supervisada por el Vaticano- que realiza una visita oficial a la parte continental desde 1994.



En su misión le acompañarán dos altos cargos eclesiásticos tras la invitación de su homólogo de Pekín, Joseph Li Shan.



Actualmente, Li Shan es presidente de la Asociación Patriótica Católica y vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que, según medios como AsiaNews, "está llamada a refrendar las decisiones tomadas por el presidente Xi Jinping y otros líderes del Partido Comunista".



La iniciativa, según declaró el obispo en una misiva, "subraya la obligación de la diócesis de Hong Kong de servir de puente y construir intercambios y lazos entre ambas partes".



Así, Chow y su grupo se reunirán con obispos, sacerdotes y laicos locales durante su estancia en territorio chino.



El Vaticano lleva años en desacuerdo con Pekín sobre la Iglesia católica en China, donde el Partido Comunista desconfía de cualquier organización sobre la que no tenga un control directo.



Las iglesias católicas en el país asiático deben registrarse y operar bajo la Asociación Patriótica Católica, afiliada al Estado, una organización supervisada por el Departamento del Frente Unido de Trabajo del Partido Comunista, que el Vaticano no reconoce.



Durante décadas, el nombramiento de obispos ha sido un motivo de discordia entre el Vaticano y China, debido a que los lazos diplomáticos formales se rompieron después de que el régimen comunista tomara el poder hace unas siete décadas.



En 2018, el Vaticano firmó un acuerdo provisional con China por dos años, que se prorrogó en 2020 y también en 2022. Según analistas, este convenio permite al Vaticano y al régimen comunista nombrar obispos de forma conjunta.



No obstante, críticos del acuerdo sostienen que es una "traición" a los católicos que se mantuvieron leales al Vaticano, mientras que grupos defensores de los Derechos Humanos denuncian que Pekín ha aprovechado el pacto para llevar a cabo una ofensiva para desmantelar las llamadas iglesias "clandestinas", en comunión con Roma y perseguidas por China.



Por su parte, el papa Francisco ha afirmado que desea continuar el "diálogo" con China pese a los desafíos.



La diócesis de Hong Kong, que abarca toda la antigua colonia británica, no forma parte de la iglesia patriótica ni de la clandestina, sino que trabaja directamente bajo las órdenes del Papa.



Se estima que la ciudad cuenta con 400.000 católicos entre sus 7,4 millones de habitantes.